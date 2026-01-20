Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीचा निकाल; ५७ देशांतील नागरिकांचे ऑनलाइन लक्ष

पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल नागरिकांना ऑनलाइन बघता यावा यासाठी सुविधा उपलब्ध करून करून देणारी पुणे महापालिका राज्यात एकमेव महापालिका ठरली आहे. एका दिवसात तब्बल ४१ लाख व्ह्यू संकेतस्थळाला मिळाले आहेत. भारतासह ५७ देशातील नागरिकांचे लक्ष महापालिकेच्या निवडणुकीकडे असल्याचेही समोर आले आहे..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीची मतमोजणी १६ जानेवारी रोजी सकाळी १० पासून सुरु झाली, मध्यरात्री सुमारे दीड वाजेपर्यंत सुरु होती. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीला निवडणूक आयोगाकडून ऑनलाइन निकाल बघता यावा यासाठी माहिती संकेतस्थळावर फेरीनिहाय आकडेवारी उपलब्ध करून दिली जाते. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा निकाल ऑनलाइन बघण्याची व्यवस्था नसते. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांकडून जाहीर केलेल्या निकालावरच नागरिकांना अवलंबून राहावे लागते..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं .पुणे महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पुणेकरांना ऑनलाइन निकाल बघता यावा यासाठी प्रत्येक मतमोजणी केंद्रावर व्यवस्था केली होती. १६५ जागांपैकी किती ठिकाणची मतमोजणी सुरु आहे हे त्यावरून कळत होते. तसेच १० मिनीटांनी आकडेवारी अद्ययावत केली जात असल्याने वेगाने व खरी माहिती नागरिकाला मिळत होती. या निकालात सर्वात अटीतटीची व उटकंठावर्धक निकाल हा प्रभाग क्रमांक ९ बाणेर-बालेवाडी या प्रभागाचा होता. या प्रभागाचा निकाल सर्वात शेवटी लागला. हा निकाल मध्यरात्री हजारो नागरिक बघत होते..मतमोजणीच्या एका दिवसात ४१ लाखव्ह्यू महापालिकेच्या या पेजला मिळाले आहेत. तर सात लाख नागरिकांनी या पेजला भेट दिली आहे. यामध्ये भारतासह अमेरिका, रशिया, दुबई, जपान, जर्मनी, नेदरलॅंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, कॅनडा, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, न्यूझीलंड यासह ५७ देशातील पुणेकरांनी हा निकाल बघितला आहे..‘‘महापालिका निवडणुकीचा निकाल नागरिकांना ऑनलाइन बघता यावा अशी व्यवस्था करणारी पुणे महापालिका एकमेव आहे. दर १० मिनीटांनी अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर दिली जात होती. त्यामुळे ५७ देशांमधून ७ लाख नागरिकांनी ४१ लाख वेळी या पेजला भेट दिली आहे.’’- राहुल जगताप, प्रमुख, माहिती तंत्रज्ञान विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.