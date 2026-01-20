पुणे

Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीचा निकाल; ५७ देशांतील नागरिकांचे ऑनलाइन लक्ष

Pune municipal election online live result 2026 : पुणे महापालिका निवडणुकीत नागरिकांना ऑनलाइन निकाल पाहता यावा, यासाठी महापालिकेने सुविधा दिली. १६५ मतमोजणी केंद्रांवर अद्ययावत आकडेवारी उपलब्ध करून दिल्याने ५७ देशातील ७ लाख नागरिकांनी एक दिवसात ४१ लाख वेळा पेज बघितले. प्रभाग क्रमांक ९ बाणेर-बालेवाडीचा निकाल सर्वात शेवटी लागला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल नागरिकांना ऑनलाइन बघता यावा यासाठी सुविधा उपलब्ध करून करून देणारी पुणे महापालिका राज्यात एकमेव महापालिका ठरली आहे. एका दिवसात तब्बल ४१ लाख व्ह्यू संकेतस्थळाला मिळाले आहेत. भारतासह ५७ देशातील नागरिकांचे लक्ष महापालिकेच्या निवडणुकीकडे असल्याचेही समोर आले आहे.

