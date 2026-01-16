पुणे

Pune Election Results: पती-पत्नीचा दणदणीत विजय; पुण्यातल्या 'या' प्रभागाची राज्यात होती चर्चा

Surendra Pathare and Wife Aishwarya Pathare Win Big for BJP: पुण्यातल्या प्रभाग क्रमांक चारमधील निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलं होतं. अजित पवार यांनीही या लढतीबद्दल शेलक्या शब्दांत टीका केली होती.
Surendra Pathare and Wife Aishwarya Pathare

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Pune Municipal Corporation Election Results 2026: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळालं आहे. भाजप ११० जागांवर आघाडीवर असून दोन्ही राष्ट्रवादी मिळून १७ जागांपर्यंत मजल मारु शकलेलं आहे. तर ठाकरेंची शिवसेना एक आणि शिंदेंच्या शिवसेनेने खातंही उघडलं नाही. मनसेनेही खातं उघडलं नसून काँग्रेसने मात्र १२ जागांवर आघाडी घेतली. अंतिम निकाल रात्री उशिरापर्यंत हाती येतील.

Bjp
pune
NCP
election
Municipal Corporation
Result

