Pune Election Results: पती-पत्नीचा दणदणीत विजय; पुण्यातल्या 'या' प्रभागाची राज्यात होती चर्चा

Pune Municipal Corporation Election Results 2026: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळालं आहे. भाजप ११० जागांवर आघाडीवर असून दोन्ही राष्ट्रवादी मिळून १७ जागांपर्यंत मजल मारु शकलेलं आहे. तर ठाकरेंची शिवसेना एक आणि शिंदेंच्या शिवसेनेने खातंही उघडलं नाही. मनसेनेही खातं उघडलं नसून काँग्रेसने मात्र १२ जागांवर आघाडी घेतली. अंतिम निकाल रात्री उशिरापर्यंत हाती येतील. .पुण्यात एक अनोखा विजय बघायला मिळाला. भाजपकडून निवडणूक लढवत असलेल्या पती- पत्नीने विजय खेचून आणला आहे. सुरेंद्र पठारे आणि त्यांच्या पत्नी ऐश्वर्या पठारे हे विजयी झाले आहेत. सुरेंद्र पठारे यांचा प्रभाग ४ मधून तर त्यांच्या पत्नी ऐश्वर्या पठारे यांचा प्रभाग ३ मधून विजय झाला..विजय जाहीर झाल्यानंतर सुरेंद्र पठारे यांनी पत्नीला उचलून घेत विजयाचा जल्लोष केला. भाजपकडून हे दाम्पत्य पहिल्यांदा निवडणूक लढवत होतं. सुरेंद्र पठारे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पुणे शहराचे एकमेव आमदार बापू पठारे यांचे सुपुत्र आहेत..Kolhapur Election Party Wise Winners : कोल्हापूर महानगरपालिका पक्षनिहाय विजयी उमेदवार लिस्ट, जाणून घ्या पक्षीय बलाबल.विजयी उमेदवारपुणे प्रभाग १अ- अश्विनी राहुल भंडारे भाजपब -संगिता दांगट - भाजपक - रेखा चंद्रकांत टिंगरे राष्ट्रवादीड-अनिल वसंतराव टिंगरे भाजपप्रभाग ३अ श्रेयस प्रितम खांदवे भाजपब अनिल दिलीप सातव भाजपक ऐश्वर्या पठारे भाजपड रामदास दाभाडे भाजपप्रभाग ८अ परशुराम वाडेकर भाजपब अजित गायकवाड भाजपक सपना छाजेड भाजपड सनी उर्फ चंद्रशेखर निम्हण भाजप.ना राधा पाटील ना दीपाली सय्यद; 'या' सदस्याला मिळालीत सगळ्यात जास्त मतं; पाहा 'बिग बॉस मराठी ६'चा व्होटिंग ट्रेंड .पुण्यात काय झालं?पुण्यामध्ये सुरुवातीला चौरंगी लढत होती. भाजप स्वतंत्र, शिवसेना स्वतंत्र आणि दोन्ही राष्ट्रवादी स्वतंत्र.. तर चौथीकडे शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस आणि मनसेने एकत्रित निवडणूक लढवली. चौथ्या तीन पक्षांच्या आघाडीकडे ठाकरे ठाकरेंच्या शिवसेनेला पुण्यामध्ये एकही जागा जिंकता आलेली नाही. एवढंच नाही तर शिंदेंची शिवसेनाही शून्यावर आहे. दुपारी ४ वाजेचे हे आकडे असून सायंकाळपर्यंत काही बदल होऊ शकतो. मात्र पुण्यात भाजप सत्ता स्थापन करेल, अशीच स्थिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.