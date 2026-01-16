पुणे

Pune Election Result 2026: मूळ पुणेकर कुणासोबत? सदाशिव पेठेसह इतर पेठांमध्ये 'हे' उमेदवार विजयी

Swarada Bapat & Kunal Tilak Secure Massive Wins: मूळ पुणेकरांनी पुन्हा एकदा भाजपला साथ दिली आहे. पुण्यातल्या पेठांचा समावेश असलेल्या वार्ड क्रमांक २५ मध्ये भाजपचे चारही उमेदवार विजयी झाले.
Pune Municipal Corporation Election Result 2026: पुण्याची ओळख ज्या पेठांमुळे आहे. त्या शहरातल्या मूळ भागांमध्ये भाजपने वर्चस्व कायम ठेवलं आहे. प्रभाग क्रमांक २५ मधून भाजपचे चारही उमेदवार विजयी झालेले आहेत. भाजपसाठी हा मोठा विजय समजला जातोय.

