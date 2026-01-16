Pune Election Result 2026: मूळ पुणेकर कुणासोबत? सदाशिव पेठेसह इतर पेठांमध्ये 'हे' उमेदवार विजयी

Pune Municipal Corporation Election Result 2026: पुण्याची ओळख ज्या पेठांमुळे आहे. त्या शहरातल्या मूळ भागांमध्ये भाजपने वर्चस्व कायम ठेवलं आहे. प्रभाग क्रमांक २५ मधून भाजपचे चारही उमेदवार विजयी झालेले आहेत. भाजपसाठी हा मोठा विजय समजला जातोय..पुण्यात भाजपचं सहावं पॅनल विजयी झालं आहे. प्रभाग २५ मधील भाजपाचे चारही उमेदवार राघवेंद्र मानकर, स्वरदा बापट, कुणाल टिळक आणि स्वप्नाली पंडीत विजयी झाले आहेत. राघवेंद्र उर्फ बापू मानकर यांचा तब्बल २८,६१० मताधिक्याने विजय झाला आहे. मानकर यांचा विजय राज्यातील टॉप ५ मताधिक्याने होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय..Shivendraraje Bhosale: पालकमंत्र्यांनी चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा: मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, एकमत झाले तर ठिक, अन्यथा सर्वच स्वबळावर!.दुपारी ३ वाजताचे पुण्याचे निकालभाजप - ९२दोन्ही राष्ट्रवादी- १०काँग्रेस- ६शिवसेना ठा.- ०शिवसेना- ०.प्रभाग २५ मध्ये कोणते भाग येतात?पुणे शहरातील शनिवार पेठ, नारायण पेठ आणि सदाशिव पेठेचा काही भाग, असा ओरिजनल पुणेकरांचा प्रभाग म्हणून २५ प्रभागाची ओळख आहे. या भागात अगदी श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिर यासह ऐतिहासिक स्थळांमध्ये केसरी वाडा, शनिवार वाडा, विश्रामबाग वाडा यासह पुणे शहराचा वारसा जपणाऱ्या अनेक जागा आहेत..Kolhapur Political News : सतेज पाटलांवर शारंगधर देशमुखांनी नाव न घेता केली टीका, दोनचं वाक्यात पाडला कंडका.कोण आहेत स्वरदा बापट?प्रभाग क्रमांक २५ मधून विजयी झालेल्या उतरलेल्या दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या सूनबाई स्वरदा बापट या उच्चशिक्षित आहेत. कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठातून त्यांनी शिक्षण घेतले असून त्या एलएलएम आहेत. पुणे महापालिकेची निवडणूक त्या पहिल्यांदाच लढत असल्या तरी सुद्धा १२ वर्षांपूर्वी सांगली महापालिकेची निवडणूक त्यांनी लढविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.