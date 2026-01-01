PMC Election: पुण्यात एकाच वार्डात शिवसेनेचे दोन AB फॉर्म! एका उमेदवाराने हातातून हिसकावला… फाडला… अन् गिळला! नेमकं काय घडलं?

पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या दोन उमेदवारांमध्ये झालेल्या वादातून एक धक्कादायक घटना घडली आहे. महाराष्ट्रात महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापलेले असताना, पुण्यातून एक विचित्र प्रकरण समोर आले आहे. एकनाथ शिंदे गटातील उमेदवाराचा एबी फॉर्म फाडून गिळण्याची घटना घडली, आणि यात शिवसेनेच्याच प्रतिस्पर्धी उमेदवाराविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..दोन उमेदवारांना एबी फॉर्मधनकवडी सहकार नगर वॉर्ड कार्यालयात हे प्रकरण उघडकीस आले. नंतर भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात शिवसेनेच्या उमेदवार उद्धव कांबळे (वय ३४) याच्याविरुद्ध तक्रार नोंदवली गेली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वॉर्ड क्रमांक ३४ मधील १५ जानेवारीला होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून दोन उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यात आले होते. यामुळे कांबळे आणि मच्छिंद्र धवळे या दोघांमध्ये तीव्र वाद निर्माण झाला. वादाच्या भरात कांबळेने धवळेचा एबी फॉर्म हिसकावून घेतला, फाडला आणि ते कागदपत्र गिळले..कर्तव्यापासून रोखण्याच्या आरोपाखाली हा गुन्हा दाखलअधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यापासून रोखण्याच्या आरोपाखाली हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. ए बी फॉर्म हे अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत, ज्याद्वारे राजकीय पक्ष एखाद्या व्यक्तीला निवडणुकीत आपला अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित करतो..Pune Election Drama : एबी फॉर्मचा घोळ; नाराज इच्छुकांचे अर्ज; पुण्यात सर्वच पक्षांसमोर बंडखोरीचे संकट!.१५ जानेवारीला मतदानपुणे महानगरपालिकेसह एकूण २९ महानगरपालिकांमध्ये १५ जानेवारीला निवडणुका होणार आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांना एबी फॉर्म आवश्यक असतात. हे फॉर्म पक्षाकडून अधिकृत उमेदवार म्हणून ओळख पटवण्यासाठी वापरले जातात. नामनिर्देशन प्रक्रिया आता पूर्ण झाली असून, अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या अंतिम अहवालानुसार, राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी एकूण ३३,६०६ नामनिर्देशन अर्ज दाखल झाले आहेत..राजकीय वर्तुळात खळबळया घटनेने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शिवसेनेच्या अंतर्गत कलहाचा हा प्रकार असल्याने पक्षाच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर अशा घटना घडणे हे पक्षासाठी धोकादायक ठरू शकते. पोलिसांनी या प्रकरणात तटस्थपणे तपास करून न्याय मिळवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुकीचे वातावरण आधीच तणावपूर्ण असताना, अशा विचित्र घटनांमुळे मतदारांमध्येही संभ्रम निर्माण होऊ शकतो..गंभीर गुन्हापुण्यासारख्या शहरात महानगरपालिका निवडणुका नेहमीच चर्चेचा विषय असतात. यावेळीही राजकीय पक्षांमध्ये जोरदार स्पर्धा आहे. शिवसेना सारख्या पक्षात उमेदवारांमधील वाद इतका तीव्र होणे हे दुर्मीळ आहे. एबी फॉर्म हे उमेदवारीचे मूलभूत दस्तऐवज असल्याने, त्यांच्याशी छेडछाड करणे हा गंभीर गुन्हा ठरतो. .Pune Municipal Election : धोकादायक २१ जागांनी वाढविली चिंता; २०१७ मध्ये एक हजारापेक्षा कमी मतांनी जिंकलेल्या जागांवर लक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.