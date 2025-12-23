Pune Election Nomination : पुणे महापालिका निवडणूक; पहिल्या दिवशी अर्ज भरण्याकडे उमेदवारांची पाठ!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात झालेली असताना आज पहिल्या दिवशी संपूर्ण शहरातील एकाही प्रभागात उमेदवारी अर्ज भरण्यात आलेला नाही. तर १५ निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयातून आत्तापर्यंत २ हजार ८८६ अर्जांची विक्री झाली आहे. तर इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी तब्बल २४ हजारापेक्षा जास्त अर्ज दाखल केले आहेत..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाले आहेत. राजकीय पक्षांकडून जागा वाटप, उमेदवार निश्चित करण्यासाठी बैठका सुरु झालेल्या आहेत. शेवटच्या टप्प्यात उमेदवारी मिळविण्यासाठी इच्छुकांकडूनही नेत्यांच्या गाठीभेटी सुरु केलेल्या आहेत. राजकीय पक्षांकडून २६ डिसेंबरपासून उमेदवारांची यादी जाहीर होणार आहे. त्यापूर्वी सर्वच इच्छुकांनी निवडणूक कार्यालयातून अर्ज घेणे, तो वकिलांच्या मदतीने भरणे, आर्थिक विवरण सादर करणे, महापालिकेकडून थकबाकी नसल्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे अशी तयारी सुरु केली आहे..महापालिका प्रशासनाने आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी यंत्रणा तयार करून ठेवली. पण दिवसभरात १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही. महापालिका निवडणुकीसाठी आम आदमी पक्षाने दोन याद्यांमधून आत्तापर्यंत ४१ उमेदवारांची यादी जाहीर केली असली तरीही त्यांच्याकडूनही अर्ज भरलेला नाही. तसेच अपक्ष उमेदवारांचेही अर्ज आलेले नाहीत..क्षेत्रीय कार्यालय आणि विक्री झालेले उमेदवारी अर्जयेरवडा-कळस-धानोरीः १९५नगररस्ता-वडगावशेरी ः १९५शिवाजीनगर-घोलेरस्ताः २७५औंध-बाणेर ः ७३कोथरूड-बावधन ः १९४ढोले पाटील रस्ता ः १७५हडपसर-मुंढवा ः १९९वानवडी-रामटेकडी ः१९९बिबवेवाडी ः २२१भवानीपेठ ः १९१कसबा-विश्रामबाग ः ३००वारजे-कर्वेनगर ः २२१सिंहगड रस्ता ः १९७धनकवडी-सहकारनगर ः २००कोंढवा-येवलेवाडी ः ५१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.