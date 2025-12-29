पुणे

Pune Municipal Election : महापालिका निवडणुकीसाठी पुणे पोलिसांची पाच हजार गुन्हेगारांवर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कारवाई!

Pune Police Crime Prevention : पुण्यात महापालिका निवडणुकीसाठी पोलिसांनी ५ हजार गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे. सुरक्षित मतदानासाठी आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिका निवडणूक शांततेत व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी पोलिसांनी कठोर उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींकडून मतदारांवर दबाव आणला जाऊ नये, तसेच निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार घडू नये यासाठी आतापर्यंत सुमारे पाच हजारांहून अधिक सराईत गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.

