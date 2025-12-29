Pune Municipal Election : महापालिका निवडणुकीसाठी पुणे पोलिसांची पाच हजार गुन्हेगारांवर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कारवाई!

पुणे : महापालिका निवडणूक शांततेत व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी पोलिसांनी कठोर उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींकडून मतदारांवर दबाव आणला जाऊ नये, तसेच निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार घडू नये यासाठी आतापर्यंत सुमारे पाच हजारांहून अधिक सराईत गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली. .शहरात घडलेल्या गंभीर गुन्ह्यांची आकडेवारी आणि आगामी धोरणांची माहिती देण्यासाठी सोमवारी (ता. २९) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पोलिस सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त पंकज देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त संजय पाटील, मनोज पाटील, राजेश बनसोडे, तसेच पोलिस उपायुक्त हिम्मत जाधव, कृषीकेश रावले, मिलिंद मोहिते, संभाजी कदम, राजलक्ष्मी शिवणकर, डॉ. राजकुमार शिंदे, सोमय मुंडे, विवेक मासाळ, संदीप भाजीभाकरे, चिलूमुला रजनीकांत आणि डॉ. सागर कवडे उपस्थित होते..Uruli Kanchan Crime : उरुळी कांचन खून प्रकरणाचा उलगडा; सोलापुरातून २ आरोपी अटकेत; वैयक्तिक वादातून हत्या झाल्याचे निष्पन्न!.महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सातही पोलिस परिमंडळे आणि गुन्हे शाखेकडून विशेष पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सराईत गुन्हेगार आणि गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण करणाऱ्यांकडून मतदारांवर दबाव आणणाऱ्या व्यक्तींवर पोलिसांकडून लक्ष ठेवले जात आहे. पब, बिअर बार तसेच मद्यविक्रीच्या दुकानांवरही विशेष नजर ठेवण्यात येत आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडणे आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखणे हे पोलिसांचे प्राधान्य आहे. गैरप्रकार आढळून आल्यास नागरिकांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केले..गुन्हेगारांची आर्थिक रसद तोडण्याची मोहीमशहरातील गुन्हेगारी आणि गंभीर गुन्ह्यांत देशी बनावटीच्या पिस्तुलांचा वापर लक्षात घेता पोलिसांनी गुंड टोळ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचे धोरण अवलंबले आहे. गुंड टोळ्यांचे म्होरके आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) तसेच झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायदा (एमपीडीए) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांची आर्थिक रसद तोडण्याची मोहीम पोलिसांनी हाती घेतली आहे. बंडू आंदेकर, नीलेश घायवळ, गजा मारणे आणि टिपू पठाण या टोळ्यांविरुद्ध प्रभावी कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले..Pune Municipal Elections: घड्याळासोबत जावं ही कार्यकर्त्यांची इच्छा, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार; रोहित पवारांनी केलं शिक्कामोर्तब. दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणारगंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात आला आहे. सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये घटनास्थळी तातडीने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची व्हॅन पाठवून परिस्थितीजन्य पुरावे तज्ज्ञांकडून संकलित केले जात आहेत. गंभीर गुन्ह्यांतील दोषसिद्धीचे प्रमाण पुढील वर्षात ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले..प्रमुख गुंड टोळ्यांविरुद्ध कारवाईटोळी एकूण गुन्हे मकोका कारवाई- अटक आरोपी - बँक खाती गोठविली आंदेकर टोळी १२ ४ ५४ ४० घायवळ टोळी ११ ५ ९ १८ गजा मारणे २८ १ ७ १ टिपू पठाण ४ २ १६ ६ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.