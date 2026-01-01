पुणे

Pune Municipal Election : महापालिका निवडणुकीपूर्वी पोलिसांचा मोठा धडाका; नऊ सराईत गुन्हेगारांना कोठडी!

Police Action: महापालिका निवडणूक शांततेत पार पडावी यासाठी पुणे पोलिसांनी कडक प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे. नऊ सराईत गुन्हेगारांना १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत येरवडा कारागृहात पाठवण्यात आले आहे.
पुणे, ता. १ : महापालिका निवडणूक शांततेत, निर्भय वातावरणात पार पडण्यासाठी पोलिसांनी कडक पावले उचलली आहेत. परिमंडळ-एक अंतर्गत येणाऱ्या खडक, डेक्कन आणि फरासखाना पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील नऊ सराईत गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करत त्यांची १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी केली आहे.

