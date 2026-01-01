Pune Municipal Election : महापालिका निवडणुकीपूर्वी पोलिसांचा मोठा धडाका; नऊ सराईत गुन्हेगारांना कोठडी!

पुणे, ता. १ : महापालिका निवडणूक शांततेत, निर्भय वातावरणात पार पडण्यासाठी पोलिसांनी कडक पावले उचलली आहेत. परिमंडळ-एक अंतर्गत येणाऱ्या खडक, डेक्कन आणि फरासखाना पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील नऊ सराईत गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करत त्यांची १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी केली आहे..महापालिका निवडणूक प्रक्रियेत सराईत गुन्हेगारांचा कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये, सामान्य मतदारांना निर्भयपणे मतदान करता यावे, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आली. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलेल्या आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १२९ अन्वये ही प्रतिबंधक कारवाई करण्यात आली आहे. .Pune Crime Control : शहरात दहशत माजविणाऱ्या दोन सराईत गुन्हेगारांना पुणे जिल्ह्यातून हद्दपार!.पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिमंडळ-एकचे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.