पुणे महापालिका सोशल डिस्टिन्सिंगसाठी घेणार ‘एसआरए’ ची मदत

पुणे - दाटवस्तीमुळे झोपडपट्ट्यांमध्ये सोशल डिस्टिन्सिंग पाळणे शक्‍य होत नाही. त्यातून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे. तो रोखण्यासाठी शहरातील झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांचे तात्पुरते स्थलांतर करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा (एसआरए)ची मदत घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. प्राधिकरणाकडूनही पहिल्या टप्प्यात महापालिकेला कात्रज येथील साडेतीनशे ट्रान्झिट कॅम्पची घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुणे शहरातील कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येने एक हजाराचा टप्पा ओलांडला आहे. सर्वाधिक रुग्ण हे पेठा आणि झोपडपट्टीच्या परिसरात आढळून आले आहेत. दाटवस्तीमुळे तेथे सोशल डिस्टिन्सिंग पाळणे शक्‍य होत नाही. तसेच छोटी घरे आणि झोपड्यांमध्ये आठ ते दहा जण राहतात. परिणामी या कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढतो आहे. त्यावर पर्याय म्हणून झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांचे तात्पुरते स्थलांतर करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी एसआरएची मदत घेण्यात येणार असून या नागरिकांचे स्थलांतर करण्यासाठी किती घरे उपलब्ध होऊ शकतात, याची माहिती महापालिकेने प्राधिकरणाकडून मागविली आहे. त्या संदर्भात एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकार राजेंद्र निबांळकर म्हणाले,‘‘ महापालिकेने प्राधिकरणाकडून अशा घरांची माहिती मागविली आहे. त्यानुसार कात्रज येथे सुमारे साडेतीनशे ट्रान्झिट कॅम्पची घरे आहेत. त्याबाबतची माहिती महापालिकेला कळविण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी कोणाचे आणि कसे स्थलांतर करावयाचे, याचा निर्णय महापालिका घेणार आहे.’’ यासंदर्भात माहिती घेतल्यानंतर शिवाजीनगर येथील पाटील इस्टेट झोपडपट्टीतील तीनशे घरांचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे. एका आड एक घराचे स्थलांतर करण्याचे नियोजन आहे. परंतु अद्याप त्याबाबतचा आराखडा तयार झालेला नाही, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.

Web Title: Pune municipal help by SRA for social distincing