Pune News : पुणे महापौरपदाची निवडणूक २ फेब्रुवारीला?

पुणे महापालिकेचे महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणारे हे उद्या (ता. २२) स्पष्ट होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे महापालिकेचे महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणारे हे उद्या (ता. २२) स्पष्ट होणार आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत २९ महापालिकांच्या महापौर पदाची सोडत निघणार आहे.

