Pune News : पुणे महापौरपदाची निवडणूक २ फेब्रुवारीला?

पुणे - पुणे महापालिकेचे महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणारे हे उद्या (ता. २२) स्पष्ट होणार आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत २९ महापालिकांच्या महापौर पदाची सोडत निघणार आहे..पुणे महापालिकेत कोणते आरक्षण पडणार यावरून महापौर कोण होईल याचे राजकीय आखाडे सध्या बांधले जात आहेत. दरम्यान महापौर पदाची निवडणूक २ फेब्रुवारी रोजी होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.पुणे महापालिकेसाठी २०१७ ला सर्वसाधारण प्रवर्गाचे आरक्षण होते. आता यावेळी ओबीसी महिला, ओबीसी सर्वसाधारण किंवा अनुसूचित जातीचे आरक्षण पडू शकते असा अंदाज लावला जात आहे. पण पुन्हा एकदा सर्वसाधारण प्रवर्गाची चिठ्ठी निघाल्यास महापौरपदाच्या निवडणुकीतील स्पर्धा वाढणार आहे..अशी पार पडणार प्रक्रियामहापौर पदाची सोडत निघाल्यानंतर पुढील १५ दिवसांच्या आत महापौर निवडीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. यामध्ये कदाचित राज्य सरकारकडून कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो. जर सरकारकडून कोणतेही आदेश न आल्यास महापालिकेतर्फे महापौर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु केली जाऊ शकते..यामध्ये महापालिकेतर्फे विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून १५ दिवसात निवडणूक घ्यावी अशी मागणी केली जाते. त्यात योग्य अशी तारीखही सुचविली जाते. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर सात पूर्ण दिवस आधी महापालिकेच्या मुख्य सभेची नोटीस काढली जाते. त्यानंतर महापौर पदाचे उमेदवारी अर्ज तीन पूर्ण दिवस आधी नगरसचिव विभागात दाखल होणे आवश्यक असते.त्यानंतर निश्चित केलेल्या तारखेला विभागीय आयुक्त किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौर पदाची निवडणूक पार पडणार आहे. महापालिकेतर्फे उद्या (ता. २२) विभागीय आयुक्तांना निवडणूक घेण्यासाठी पत्र दिले जाणार आहे..पंधरा दिवसाच्या आत महापौर पदाची निवडणूक पार पाडणे आवश्यक आहे, त्याच दरम्यान ५ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदान आहे. त्यामुळे २ फेब्रुवारी ही प्रशासनाच्या सोईची तारीख असणार आहे, अशी माहिती प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.