Pune Water Crisis : पुण्यातील पाणीपुरवठा संकट; दूषित पाण्यामुळे आरोग्याला धोका, महापालिकेची तातडीची उपाययोजना

पुणे : शहरातील अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्यात सांडपाणी मिसळत असल्याच्या गंभीर तक्रारी वाढल्यानंतर महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याने तातडीच्या उपाययोजनांसाठी २० कोटी २० लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला..गेल्या काही दिवसांपासून शहराच्या विविध भागांत पिण्याच्या पाण्यात सांडपाणी वाहिनीतील मैलापाणी मिसळत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या आहेत. या गंभीर बाबीची दखल घेत महापालिकेने संबंधित भागांत पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी वाहिन्या स्वतंत्रपणे नव्याने टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तातडीची बाब म्हणून २० कोटी २० लाख रुपयांचा खर्च वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास स्थायी समिती व मुख्य सभेने मान्यता दिली आहे..Kolhapur Water Crisis : नदी-धरण भरलेले; तरी शहर तहानलेले पाणीपुरवठ्याचा गोंधळ उघड.देशातील इंदूर तसेच गुजरातमध्ये मैलामिश्रित पाण्यामुळे नागरिकांचे मृत्यू झाल्याच्या घटनांनंतर पुणे महापालिका प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे. पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात कोंढवा, शिवनेरीनगर, भाग्योदयनगर, हडपसर, कात्रज येथील संतोषनगर आणि अंजनीनगर परिसरात काही ठिकाणी ड्रेनेजचे पाणी थेट पिण्याच्या पाण्यात मिसळत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या ठिकाणी दुरुस्तीची कामे सुरू करण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकुमार जगताप यांनी दिली..महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार उपनगरांसह महापालिका हद्दीतील जुन्या २३ गावांमध्ये दूषित पाण्याच्या तक्रारी सर्वाधिक आहेत. दाट लोकवस्ती, अरुंद गल्ल्या, जुने व जीर्ण पाणी आणि ड्रेनेज पाइपलाइन जाळे ही मुख्य कारणे आहेत. अनेक ठिकाणी सांडपाणी वाहिनीच्या खाली जलवाहिनी आहे. सांडपाणी वाहिनींना घुशी लागत असल्याने मोठे नुकसान होत आहे. हे मैलापाणी जमिनीमध्ये मुरत आहे. काही ठिकाणी जागेअभावी सांडपाणी चेंबर्समधूनच जलवाहिनी गेल्याने अशुद्ध पाणी पुरवठ्याचा धोका वाढला आहे. अशा सर्व ठिकाणी जलवाहिनी स्थलांतर करणे, दुरुस्ती व नव्याने टाकण्याची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.