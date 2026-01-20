पुणे

Pune Water Crisis : पुण्यातील पाणीपुरवठा संकट; दूषित पाण्यामुळे आरोग्याला धोका, महापालिकेची तातडीची उपाययोजना

Pune contaminated drinking water : पुण्यातील काही भागांत पिण्याच्या पाण्यात सांडपाणी मिसळल्याच्या तक्रारी नोंदवल्यानंतर महापालिकेने २० कोटी २० लाख रुपयांच्या तातडीच्या दुरुस्ती कामांना मान्यता दिली. जुने आणि जीर्ण पाणी, ड्रेनेज जाळे, अरुंद गल्ल्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर धोका. प्रशासन जलवाहिनी दुरुस्ती आणि नवीन टाकण्यास पुढे सरसावले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरातील अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्यात सांडपाणी मिसळत असल्याच्या गंभीर तक्रारी वाढल्यानंतर महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाल्याने तातडीच्या उपाययोजनांसाठी २० कोटी २० लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

