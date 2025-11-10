पुणे

Mutha River Pollution : मुळा-मुठा नदीतील पाण्यामुळे दुर्गंधी; खराडीतील नागरिक संतप्त; उपाययोजना करण्याची मागणी

Mutha River Foaming Near Jackwell Bund : मुळा-मुठा नदीपात्रात रसायनमिश्रित सांडपाणी मिसळल्यामुळे खराडी परिसरातील जॅकवेल बंधाऱ्याजवळ संपूर्ण नदी फेसाळली असून, दुर्गंधी आणि जलपर्णीमुळे आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने स्थानिक नागरिकांनी महापालिकेकडून ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मुंढवा : मुळा-मुठा नदीपात्रात रसायनमिश्रित सांडपाणी मिसळत असल्याने जॅकवेल बंधाऱ्याजवळ संपूर्ण नदीपात्र फेसाळत आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत आहे. प्रदूषित होणाऱ्या नदीबाबत महापालिकेने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.

