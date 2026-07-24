Railway Fraud: पुणे-मुझफ्फरपूर एक्स्प्रेसमध्ये बनावट तिकीट पर्यवेक्षक बनून प्रवाशांची लूट; दोन कोच अटेंडंट रंगेहात पकडले

पुणे : पुणे-मुझफ्फरपूर एक्स्प्रेसमध्ये स्वतःला तिकीट पर्यवेक्षक असल्याचे भासवून प्रवाशांकडून बेकायदेशीरपणे पैसे उकळणाऱ्या दोन कोच अटेंडंटवर (मदतनीस )धडक कारवाई करण्यात आली आहे. आरक्षित सीट मिळवून देण्याच्या आमिषाने ते प्रवाशांची लूट करत होते. रेल्वेच्या मुख्य तिकीट पर्यवेक्षकांच्या सतर्कतेमुळे हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, या दोन्ही आरोपींना रेल्वे सुरक्षा दलाच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.ही घटना बुधवारी घडली..पुणे-मुझफ्फरपूर (१५५९०) या लांब पल्ल्याच्या गाडीत प्रवाशांची कायम गर्दी असते. प्रवाशांच्या याच गर्दीचा आणि गरजेचा गैरफायदा गाडीतील दोन कोच अटेंडंटनी घेतला. त्यांनी स्वतःच तिकीट पर्यवेक्षक असल्याचे भासवत प्रवाशांना आरक्षित सीट देण्याचे आमिष दाखवले.कन्फर्म सीटच्या बदल्यात ते प्रवाशांकडून बेकायदेशीरपणे पैशांची वसुली करत होते. दरम्यान, याच रेल्वेमध्ये रेल्वेचे मुख्य तिकीट पर्यवेक्षक राजेंद्र काटकर आणि आनंद कुमार हे प्रवाशांची नियमित तिकीट तपासणी करत होते. तिकीट तपासणीच्या वेळी त्यांना दोन कोच अटेंडंट प्रवाशांकडून पैसे घेत असल्याचे आणि तोतया अधिकारी म्हणून वावरत असल्याचे निदर्शनास आले. काटकर आणि कुमार यांनी तात्काळ या गंभीर प्रकाराची दखल घेत या दोन्ही कोच अटेंडंटना रंगेहाथ पकडले.त्यांना आर्थिक दंड तर केलाच शिवाय आरपीएफच्या ताब्यात देखील देण्यात आले..'कोच अटेंडंट'ला आरपीएफच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. ते ज्या कंत्राटदारांसाठी काम करतात त्यांना या संबंधीचा अहवाल पाठवून योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. प्रवाशांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यावर कारवाई केली जाईल.हेमंत कुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, रेल्वे,पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.