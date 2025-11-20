पुणे

Pune Election 2025 : निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार! पहिल्या दिवशी लोणावळ्यात नगराध्यक्ष, तर जिल्ह्यातून १४ सदस्य उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले

First Day of Nomination Withdrawal : नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज माघारी घेण्याच्या पहिल्या दिवशी (बुधवारी, १९ नोव्हेंबर) लोणावळ्याचे एक नगराध्यक्षपदाचे आणि जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या १४ सदस्यपदाच्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले, माघारीची अंतिम मुदत शुक्रवार (२१ नोव्हेंबर) आहे.
First Day of Nomination Withdrawal

First Day of Nomination Withdrawal

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी अर्ज माघारी घेण्याच्या पहिल्या दिवशी बुधवारी एक नगराध्यक्षपदाचा, तर १४ उमेदवारांनी सदस्यपदाचे अर्ज मागे घेतले.

Loading content, please wait...
pune
political
election
lonavala

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com