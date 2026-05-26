Woman Priest Attack : हातात कुऱ्हाड घेऊन अख्ख्या कुटुंबाला संपवण्याची धमकी! काळभैरवनाथ मंदिराच्या महिला पुजारीसह पतीला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण, 5 जणांवर गुन्हा

-सुनील जगतापउरुळी कांचन (पुणे): नायगाव (ता. हवेली) येथील श्री काळभैरवनाथ मंदिराच्या प्रांगणात एक महिला पुजारी आणि त्यांच्या पतीला ५ जणांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत हातात कुऱ्हाड घेऊन संपूर्ण कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना घडली (Naigaon temple assault case Pune) आहे. याप्रकरणी एकाच कुटुंबातील ५ जणांवर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये तीन महिलांचा समावेश आहे. रविवारी (ता. २४) रात्री साडे आठ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. .सुनिता नीलेश भैरवकर (वय ४५,व्यवसाय-गृहिणी व मंदिर पुजारी, रा.नायगाव, ता.हवेली) व त्यांचे पती नीलेश भैरवकर अशी मारहाण झालेल्या पती-पत्नीची नावे आहेत. तर दादा पिराजी थोरात, मछिंद्रनाथ दादा थोरात, शलाका पिराजी थोरात, रोहिणी दादा थोरात, धनश्री दादा थोरात (सर्व रा.नायगाव, ता.हवेली,जि.पुणे) असे मारहाण करणाऱ्यांची नावे आहेत. याबाबत सुनिता भैरवकर यांनी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सुनिता भैरवकर या रविवारी सायंकाळी काळभैरवनाथ मंदिरात असताना नायगावातीलच दादा पिराजी थोरात याने आपल्या कुटुंबासह मंदिराजवळ येऊन फिर्यादी महिला पुजारी व त्यांच्या पतीला अचानक अश्लील शिवीगाळ करत, सर्व आरोपींनी मिळून सुनीता भैरवकर आणि त्यांच्या पतीला पकडून लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली..हातातील दगड थेट नीलेश भैरवकर यांच्या नाकावर मारला, यानंतर आरोपी दादा थोरात याने महिला पुजारी सुनीता भैरवकर यांना मारहाण करत त्यांचा विनयभंग केला असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. मछिंद्रनाथ थोरात हा हातात धारदार कुऱ्हाड घेऊन धावून आला. मछिंद्रनाथ आणि दादा थोरात या दोघांनी फिर्यादी दाम्पत्याला "तुम्हाला कुऱ्हाडीने कापून जिवंत मारून टाकू," अशी धमकी दिली..त्यानंतर मछिंद्रनाथ थोरात याने थेट भैरवकर यांच्या घराकडे धाव घेत, त्यांच्या मुलालाही घरात घुसून जीवे मारण्याची धमकी दिली. दरम्यान, याप्रकरणी उपचार घेतल्यानंतर सुनिता भैरवकर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून उरुळी कांचन पोलिसांनी वरील पाच जणांवर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.