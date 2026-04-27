Green Corridor : पुणे-नाशिक ‘ग्रीन कॉरिडॉर’ अडचणीत! भूसंपादनाची मुदत संपली; सरकारचा निर्णय प्रलंबित, प्रकल्प कागदावरच?

पुणे - पुणे आणि नाशिक या दोन शहरांना जवळ आणणाऱ्या 'ग्रीन कॉरिडॉर' महामार्ग भूसंपादनाची मुदत या महिन्याअखेरीस संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे शासनाला पुन्हा नव्याने भूसंपादनाचे आदेश काढावे लागणार आहेत. मात्र, हे आदेश राज्य सरकार काढणार की हा महामार्ग केवळ घोषणेपुरताच राहणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..नाशिक येथे कुंभमेळा होत आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर देशाबरोबरच परदेशी भाविक व पर्यटक येथे मोठ्या प्रमाणात येतील, असा अंदाज आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने पायाभूत सुविधांची अनेक कामे हाती घेतली आहेत. मात्र पुणे-नाशिक रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. त्यातच या रस्त्याला पर्यायी रस्ता म्हणून पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडॉरची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने केली होती. पुणे-नाशिक हा सध्याचा रस्ता सोडून संपूर्णतः नव्याने हा 'ग्रीन कॉरिडॉर' असणार आहे..महाराष्ट्र राज्य महामार्ग कायद्यातील कलम ३ नुसार यापूर्वीच या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा इरादा जाहीर केला आहे. तर एक वर्षापूर्वी याच कायद्यातील कलम १५ (२) नुसार या महामार्गात कोणती गावे, त्या गावांतील किती क्षेत्र, सर्व्हे नंबर आदी यादी प्रसिद्ध करून भूसंपादनास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यांची मुदत एक वर्षाची होती. ती या महिनाअखेरीत संपुष्टात येत आहे..मात्र अद्यापही भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू केली नाही. त्यामुळे भूसंपादनास मुदतवाढ देणे किंवा नव्याने भूसंपादन करण्याचे आदेश सरकारला काढावे लागणार आहेत, असे 'एमएसआरडीसी'च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सरकार काय निर्णय घेणार, यावरच या मार्गाचे भवितव्य ठरणार आहे..प्रकल्पाची आवश्यकता का?माहिती-तंत्रज्ञान, औद्योगिक व सांस्कृतिक शहर म्हणून पुण्याची ओळखनाशिक ही शेतीमालाची बाजारपेठअलीकडच्या काळात नाशिकमध्येही मोठ्या प्रमाणात आयटी कंपन्यांची स्थापनापुणे व नाशिक या दोन्ही शहरांमध्ये लघु, मध्यम व अवजड उद्योग कारखाने, कृषीविषयक संस्थांचे मोठे जाळेया सर्व बाबींचा विचार करून आणि समृद्धी महामार्ग या माध्यमातून पुण्याला जोडण्यासाठी 'ग्रीन कॉरिडॉर' प्रस्तावित.