पुणे

Pune Nashik Railway: लोहमार्गासाठी महामार्गावर क्रांतीची मशाल; सर्वपक्षीयांसह ग्रामस्थांचे पुणे-नाशिक मार्गावर ‘चक्का जाम’ आंदोलन

Chakka Jam On Pune Nashik Highway For Railway Line Demand: नाशिक-पुणे सरळ हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी सर्वपक्षीय नेते, ग्रामस्थ रस्त्यावर; क्रांतिदिनानिमित्त महामार्ग ठप्प करून अन्यायकारक मार्गबदलाला जोरदार विरोध
Railway Line Demand Sparks Chakka Jam On Pune Nashik Highway As Villagers And Leaders Launch Joint Protest In Maharashtra

Railway Line Demand Sparks Chakka Jam On Pune Nashik Highway As Villagers And Leaders Launch Joint Protest In Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर : नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड सरळ रेल्वेमार्गाच्या मागणीसाठी क्रांतिदिनानिमित्त आज नाशिक, सिन्नर, संगमनेर आणि मंचर, चाकण परिसरात ‘चक्का जाम’ आंदोलन करण्यात आले. या संदर्भातील मागण्यांसाठी ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यावर उतरले.

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