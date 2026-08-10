Pune Nashik Railway: लोहमार्गासाठी महामार्गावर क्रांतीची मशाल; सर्वपक्षीयांसह ग्रामस्थांचे पुणे-नाशिक मार्गावर ‘चक्का जाम’ आंदोलन

नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर : नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड सरळ रेल्वेमार्गाच्या मागणीसाठी क्रांतिदिनानिमित्त आज नाशिक, सिन्नर, संगमनेर आणि मंचर, चाकण परिसरात ‘चक्का जाम’ आंदोलन करण्यात आले. या संदर्भातील मागण्यांसाठी ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यावर उतरले..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मूळ मार्ग पूर्ववत करावा या मागणीसाठी रविवारी (ता. ९) क्रांती दिनाचे औचित्य साधून उत्तर पुणे जिल्ह्यातील चाकण, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा येथील परिसरात तीव्र जनक्षोभ उसळला असून त्यांनी पुणे-नाशिक महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन केले..पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांचा आहे. मात्र, जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव येथील जागतिक दर्जाच्या ''जीएमआरटी'' दुर्बिणीला धोका निर्माण होत असल्याचे कारण देत रेल्वे मंत्रालयाने मूळ मार्ग बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सर्वपक्षीय नेते जनतेसोबत एकवटले असून त्यांनी आंदोलनाचे अस्त्र उगारले आहे. प्रस्तावित रेल्वेचा मूळ मार्ग खेड, आंबेगाव, जुन्नर यांसारख्या कृषीप्रधान तालुक्यांतून जाणार होता. यामुळे येथील शेतमाल वाहतुकीला आणि औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, केंद्र सरकारने अचानक हा मार्ग बदलून तो वळवण्याचा घाट घातल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. हा निर्णय या भागातील जनतेवर अन्यायकारक असून विकासापासून वंचित ठेवणारा आहे, अशी संतप्त भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. ''रेल्वे आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची'' अशा घोषणा देत आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला होता..सुमारे दोन तास आंदोलन सुरू होते. मात्र, प्रवाशांची अडचण होऊ नये म्हणून आंदोलकांनी संयमाची भूमिका घेत पोलिसांना सहकार्य केल्याने आंदोलनादरम्यान महामार्गावर वाहतूक संथगतीने सुरू होती. तर प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन आंदोलकांशी चर्चा केली आणि मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. जर सरकारने या निर्णयाचा तातडीने फेरविचार केला नाही, तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सर्वपक्षीय नेत्यांनी या वेळी दिला.प्रस्तावित नाशिक- पुणे रेल्वेमार्ग मूळच्या सरळ मार्गानेच व्हावा या मागणीसाठी आज सिन्नर, संगमनेर तालुक्यातील नागरिक एकवटले. महामार्गावरील गोंदे येथे नाशिक- पुणे महामार्ग व समृद्धी महामार्गावर रेल्वे कृती समितीतर्फे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. तब्बल चार हजारांहून अधिक नागरिकांनी यात सहभाग घेतला. अडीच तास चाललेल्या या आंदोलनात ‘ वादा नही फैसला चाहीए, नाशिक-पुणे रेल सीधी चाहीए’, नाशिक- पुणे सरळ रेल्वे ही एकच मागणी’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता..रेल्वेसाठी जनतेचा हुंकारसंगमनेर ः संगमनेरमार्गेच नाशिक-पुणे रेल्वे झाली पाहिजे, या मागणीसाठी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात आणि आमदार सत्यजित तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सर्वच वयोगटातील नागरिक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले होते. आंदोलकांच्या टोप्यांवर ‘संगमनेरमार्गेच नाशिक-पुणे रेल्वे गेली पाहिजे’ असा संदेश लिहिला होता..नाशिक-पुणे सरळ रेल्वे मार्गासाठी केंद्र व राज्य सरकारसह संबंधित सर्व विभागांची मंजुरी असताना हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अचानक थांबला कसा? चांगल्या कामाला कोणी खोडा घातला, हे समजले पाहिजे. जेथे रेल्वेचे काम थांबले आहे, तेथूनच पुन्हा काम सुरू करा. आम्ही अटकेला घाबरणारे नाही.- बाळासाहेब थोरात, ज्येष्ठ नेते, काँग्रेस.चाकणमध्ये वाहतूक सुरळीतशिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व आमदार बाबाजी काळे यांनी पुणे-नाशिक महामार्ग रोखण्याचा प्रयत्न केला व तिथे बसण्याचाही प्रयत्न केला; परंतु पोलिसांनी महामार्ग रोखू नका, असे सांगत त्यांना बाजूला केले, त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती काही काळ निर्माण झाली होती. दरम्यान, वाहतूक सुरळीत सुरू होती..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.प्रस्तावित नवीन मार्गपुणे - चाकण - उरुळी - निंबळक - अहिल्यानगर - पुणतांबा - साईनगर शिर्डी - नाशिक.मूळ मार्गपुणे, हडपसर, मांजरी, वाघोली, आळंदी, चाकण, राजगुरुनगर, बिबशेडवाडी, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, बोटा, साकूर, अंभोरे, संगमनेर, देवठाण, चास, सिन्नर, मुसळगाव, विंचूर दळवी, शिंदे, नाशिक रोड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.