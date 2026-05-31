Onion Price Protest: कांद्याला २५ रु. हमीभावासाठी आज पुणे-नाशिक महामार्गावर सर्वपक्षीय रास्ता रोको

मंचर : कांद्याला मिळत असलेल्या कवडीमोल दरांच्या निषेधार्थ आणि विविध मागण्यांसाठी पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचर जवळ अवसरी खुर्द- भोरवाडी (ता. आंबेगाव) येथील नंदी चौकात मंगळवार (ता. 2) रोजी सकाळी साडेनऊ वाजता सर्वपक्षीय रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर आणि खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आंदोलनाचे निमंत्रक व शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी दिली..निकम म्हणाले_कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे कांद्याचे दर कोसळल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर चार तालुक्यांतील शेतकरी एकत्र येऊन आंदोलन करणार आहेत.".दरम्याननिकम यांनी यापूर्वीही मंचर, आळेफाटा आणि चाकण येथील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आंदोलन करून कांद्याचे लिलाव बंद पाडले होते. आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे..कांदा विक्रीतून उत्पादन खर्च तर दूरच, वाहतूक खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे कांद्याला प्रतिकिलो २५ रुपये हमीभाव द्यावा, जानेवारी ते मे या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्याला अनुदान द्यावे, कांदा निर्यात तातडीने सुरू करावी तसेच शिरूर परिसरात महावितरणकडून सुरू असलेले भारनियमन तत्काळ बंद करावे, अशा प्रमुख मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत..या आंदोलनाचे नेतृत्व शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार निलेश लंके, खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे नेते व आमदार सचिन अहिर, आमदार शरद सोनवणे आणि आमदार बाबाजी काळे करणार असून विविध पक्षांचे पदाधिकारी व नेतेही उपस्थित राहणार आहेत. आंदोलनाची जय्यत तयारी झाल्याचे ही सांगण्यात आले.