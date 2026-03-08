पुणे

Chakan Traffic: कुरुळी-चिंबळी फाटा दरम्यान कोंडी नित्याचीच

Overview of Traffic Congestion in Chakan: चाकण परिसरातील पुणे-नाशिक महामार्गावर कुरुळी फाटा ते चिंबळी फाटा दररोज दीड किलोमीटरच्या अंतरावर वाहतूक कोंडी होत आहे. उद्योजक, विद्यार्थी, कामगार आणि शेतकरी सर्व प्रवासी या कोंडीमुळे त्रस्त आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
चाकण : पुणे-नाशिक महामार्गावर कुरुळी फाटा, बर्गे वस्ती फाटा ते चिंबळी फाटा या सुमारे दीड किलोमीटरच्या अंतरामध्ये दररोज वाहतूक कोंडी होत आहे. या वाहतूक कोंडीमुळे उद्योजक, व्यावसायिक, कामगार, विद्यार्थी, शेतकरी सारेच वैतागले आहेत.

