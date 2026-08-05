पुणे-नाशिक महामार्गावर सकाळीच भीषण दुर्घटना; ट्रकची समोरासमोर भीषण धडक, वाहतूक खोळंबली

पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाकी परिसरात बुधवारी सकाळी दोन मालवाहू ट्रकची समोरासमोर भीषण धडक होऊन मोठा अपघात झाला. या अपघातात एक ट्रक रस्त्याच्या कडेला उलटून खाली उभ्या असलेल्या चारचाकी वाहनावर कोसळल्याने घटनास्थळी एकच खळबळ उडाली. अपघातात अनेक जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती असून त्यांना तातडीने उपचारासाठी जवळील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, धडकेचा आवाज इतका मोठा होता की परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावून आले. अपघातानंतर दोन्ही ट्रकचे पुढील भाग पूर्णपणे चुराडा झाले. एका ट्रकचा कंटेनर रस्त्यावर आडवा झाल्याने महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. उलटलेल्या ट्रकखाली चारचाकी वाहन अडकल्याचेही दिसून आले. सुदैवाने स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना तातडीने बाहेर काढण्यात यश आले..Solapur Pune Highway Incident: शिवशाही बसचे ब्रेक फेल; चालकाच्या प्रसंगावधानाने सोलापूर-पुणे महामार्गावरील मोठा अनर्थ टळला, १४ प्रवासी सुखरूप.घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना रुग्णवाहिकेतून खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून क्रेनच्या सहाय्याने उलटलेला ट्रक हटविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले..या अपघातामुळे पुणे-नाशिक महामार्गावर दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. विशेषतः अवजड वाहनांसह कार आणि दुचाकीस्वारांना मोठा फटका बसला. पावसामुळे रस्ता ओला असल्याने वाहतूक सुरळीत करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. पोलिसांनी वाहतूक वळविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी काही काळ महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी कायम होती..दरम्यान, अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून पोलिसांकडून पंचनामा करून पुढील तपास सुरू आहे. जखमींची प्रकृती आणि अपघातातील नुकसानीबाबत अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे..Pune RTO: ''पुण्याची ओळख कायम राहणार'', 'MH 12'साठी मुरलीधर मोहोळ नितीन गडकरींच्या भेटीला; म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.