नारायणगावात तरसाचा वाहनाच्या धडकेत मृत्यू

नारायणगाव, ता. ७ : येथील पुणे- नाशिक महामार्गावरील मुक्ताबाई ढाब्या समोर अज्ञात वाहनाची धडक बसून तरस या वन्य प्राण्याचा मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. ६) रात्री पावणेबारा वाजण्याच्या सुमारास झाली. मृत तरस मादी सुमारे तीन वर्षे वयाची होती.
पुणे- नाशिक महामार्गावरील मुक्ताबाई ढाब्यासमोर गुरुवारी रात्री पावणेबारा वाजता तरस महामार्ग ओलांडून पूर्व बाजूकडून पश्चिम बाजूकडे जात होता.
दरम्यान पुण्याच्या दिशेने जात असलेल्या मोटारीने धडक दिल्याने तरस जागीच मृत्यू झाला. याबाबतची माहिती रेस्क्यू टीमचे सदस्य किरण वाजगे, अभय वारुळे यांनी वन विभागाला दिली. त्यानंतर वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार, आपदा मित्र सुशांत भुजबळ हे घटनास्थळी दाखल झाले. तोंडाकडील बाजूला वाहनाची धडक बसल्याने तरसाचा मृत्यू झाला.
दरम्यान, नारायणगाव ते चौदा नंबर दरम्यानच्या पाच किलोमीटर भाग अपघात प्रवण क्षेत्र आहे. या भागात मागील दोन वर्षात दोन कोल्हे, तीन तरस, सहा बिबट्यांचा मृत्यू झाला आहे. या भागात मीनापूरक, डिंभे डावा कालवा, मीना नदी आहे. तसेच या भागात बागायती ऊस शेती मोठ्या प्रमाणात आहे. रात्रीच्या वेळी वन्यप्राणी भक्ष व पाण्याच्या शोधात फिरत असतात. येथील महामार्ग वन्य प्राण्यांच्या दृष्टीने मृत्यूचा सापळा ठरला आहे. वनविभागाच्या वतीने या भागात महामार्गावर वाहने सावकाश चालविण्याचे फलक लावले आहेत. मात्र, रात्रीच्या वेळी वाहने सुसाट असतात. त्यामुळे वन्य प्राण्यांचा मृत्यू होत आहे. या भागात डिजिटल बोर्ड लावण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पवार यांनी दिली
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