पुणे

मंचरमध्ये कंटेनरवरून रेल्वेची सवारी

मंचरमध्ये कंटेनरवरून रेल्वेची सवारी
Published on

मंचर, ता. १५ : पुणे- नाशिक रेल्वेमार्गाची प्रतीक्षा करणाऱ्या आंबेगाव, खेड व जुन्नरमधील नागरिकांना शुक्रवारी (ता. १५) मंचर बाह्यवळण मार्गावर कंटेनरवरून रेल्वेचे डबे नेताना दिसले. या दृश्यामुळे परिसरात चर्चेला उधाण आले असून, रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
गेल्या तीन दशकांपासून या भागातील नागरिक रेल्वेचे आश्वासन ऐकत आहेत. लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. शुक्रवारी कंटेनरवरून जाणारे रेल्वे डबे पाहून अनेकांनी त्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले. ‘आमच्या भागात अखेर रेल्वे आली,’ अशा मिश्किल पण उपरोधिक प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिल्या.
राजगुरुनगर, शेवाळवाडी, मंचर, नारायणगाव आणि आळेफाटा परिसरात रेल्वेसाठी भूसंपादन झाले आहे, मात्र प्रत्यक्ष कामाला गती मिळालेली नाही. हा मार्ग अहिल्यानगरकडे वळवल्याच्या चर्चेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ‘आमच्या हयातीत तरी रेल्वे धावणार का?’ असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. कंटेनरवरील त्या डब्यांनी पुन्हा एकदा प्रशासकीय दिरंगाईवर प्रकाश टाकला आहे.

15793

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pune Nashik railway project
Pune Nashik train updates
Pune Nashik railway news
container railway sightings in Pune
railway construction delays in Pune
railway land acquisition Maharashtra
Pune Nashik train timeline
local railway development news
Pune Nashik railway importance
railway station construction in Pune
Ambergav railway project news
railway projects in Maharashtra
Pune Nashik railways and elections
citizens reactions railway Pune
railway container videos Pune
पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्प
पुणे नाशिक रेल्वे बातम्या
मंचर बाह्यवळण मार्ग
आंबेगाव रेल्वे अपडेटस
खेड रेल्वे प्रकल्प
जुन्नरमधील रेल्वे विकास
शहरातील रेल्वे समस्या
स्थानिक नागरिकांची प्रतिक्रियांचा अभ्यास
भूसंपादनाचे विषय
रेल्वेचे आश्वासन ऐकण्याचा इतिहास
रेल्वे सामान्य जनतेवर परिणाम
रेल्वे ठरवणारे महत्त्वाचे मुद्दे