मंचरमध्ये कंटेनरवरून रेल्वेची सवारी

मंचर, ता. १५ : पुणे- नाशिक रेल्वेमार्गाची प्रतीक्षा करणाऱ्या आंबेगाव, खेड व जुन्नरमधील नागरिकांना शुक्रवारी (ता. १५) मंचर बाह्यवळण मार्गावर कंटेनरवरून रेल्वेचे डबे नेताना दिसले. या दृश्यामुळे परिसरात चर्चेला उधाण आले असून, रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
गेल्या तीन दशकांपासून या भागातील नागरिक रेल्वेचे आश्वासन ऐकत आहेत. लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. शुक्रवारी कंटेनरवरून जाणारे रेल्वे डबे पाहून अनेकांनी त्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले. ‘आमच्या भागात अखेर रेल्वे आली,’ अशा मिश्किल पण उपरोधिक प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिल्या.
राजगुरुनगर, शेवाळवाडी, मंचर, नारायणगाव आणि आळेफाटा परिसरात रेल्वेसाठी भूसंपादन झाले आहे, मात्र प्रत्यक्ष कामाला गती मिळालेली नाही. हा मार्ग अहिल्यानगरकडे वळवल्याच्या चर्चेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ‘आमच्या हयातीत तरी रेल्वे धावणार का?’ असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. कंटेनरवरील त्या डब्यांनी पुन्हा एकदा प्रशासकीय दिरंगाईवर प्रकाश टाकला आहे.
