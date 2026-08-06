Pune Nashik Railway: मोठा निर्णय! पुणे-नाशिक रेल्वेच्या मूळ मार्गासाठी काकोडकर समिती; दोन महिन्यांत अहवाल

पुणे : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपच्या (जीएमआरटी) शोधकार्यात अडथळा न आणता मूळ आणि थेट मार्गाने राबवता येईल का, याची चाचपणी करण्यासाठी राज्य सरकारने बुधवारी (ता. ५) तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती जाहीर केली. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दोन महिन्यांत पुणे-नाशिक लोहमार्गाविषयीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.‘जीएमआरटी’च्या शोधकार्याला अडथळा ठरेल म्हणून पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग थेट न करता नाशिक, शिर्डी, अहिल्यानगर, पुणे असा राबवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. नव्या प्रस्तावित मार्गाचा तपशीलवार प्रकल्प अहवालही (डीपीआर) तयार झाल्याचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते. या निर्णयाला पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून मोठा विरोध झाला. पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग थेट असावा, या मागणीसाठी येत्या नऊ ऑगस्टला पुणे-नाशिक महामार्गावर सर्वपक्षीय चक्काजाम आंदोलन करणार असल्याचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी नुकतेच जाहीर केले होते..डॉ. काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समिती नेमून रेल्वे प्रकल्पाच्या मूळ मार्गाला विरोध नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारने बुधवारी जारी केलेल्या पत्रकानुसार, तज्ज्ञ समितीमध्ये डॉ. काकोडकर यांच्यासह रेल्वे बोर्डाचे विवेक गुप्ता, नाशिक आणि पुण्याचे विभागीय आयुक्त यांचा समावेश असेल. त्याचप्रमाणे संबंधित तांत्रिक विषयांच्या तज्ज्ञांना समितीत सहभागी करून घेता येईल..अहवाल देण्याच्या सूचनाया समितीने पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मूळ मार्ग, बदललेला मार्ग यांचा तौलनिक अभ्यास करावा, ‘जीएमआरटी’ला अडथळा न ठरता; तसेच मूळ मार्गात फारसा बदल न करता तांत्रिक उपायांतून प्रकल्प राबवणे शक्य आहे का, याची चाचपणी करून पुढील दोन महिन्यांत सविस्तर अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..महारेलकडून आणि केंद्र सरकारकडून पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाविषयी विचारणा झाली होती, तेव्हा हा रेल्वेमार्ग नारायणगावमार्गे राबवायचा असल्यास ‘जीएमआरटी’ जवळील मार्ग जमिनीखालून किंवा जमिनीवरून विद्युत चुंबकीय लहरीरोधक बोगद्यातून जावा किंवा या भागातून रेल्वे डिझेल इंजिनावर चालावी, असा पर्याय आम्ही दिला होता. त्याचा विचार करून केंद्र सरकारने रेल्वे मार्ग बदलला. मूळ मार्गाने हा प्रकल्प राबवायचा असल्यास या तांत्रिक सूचनांचा विचार केला जावा.- प्रा. यशवंत गुप्ता, संचालक, नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ ॲस्ट्रोफिजिक्स (एनसीआरए- जीएमआरटीची मातृसंस्था).Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मूळ मार्गाने राबविण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची नेमणूक करण्यात येईल, असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेब्रुवारीतील अधिवेशनात दिला होता. राज्य सरकार मूळ मार्गाच्या बाजूने असताना केंद्र सरकारचा मात्र थेट मार्गाला विरोध आहे. राज्य सरकार आणि स्थानिक नागरिकांची पुणे-नाशिक रेल्वेची मागणी किती तीव्र आहे, हे केंद्र सरकारला दाखवून देण्यासाठी नऊ ऑगस्टच्या चक्काजाम आंदोलनात अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आम्ही आवाहन करतो.- सत्यजित तांबे, आमदार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.