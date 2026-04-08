MLA Satyajit Tambe : पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प हा उत्तर पुणे जिल्हा तसेच संगमनेर, नाशिकसाठी महत्त्वाचा

चाकण - पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा जुना मार्ग बदलू नये. हा मार्ग उत्तर पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्यातून तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर, सिन्नर परिसरातूनच नाशिककडे जावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. या मार्गाबाबत चौकशी समिती नेमून त्या समितीचा अहवाल लवकर यावा..जुना मार्गच हवा यासाठी या भागातील आमदार, खासदार, नागरिक आग्रही, आक्रमक आहेत. या मार्गासाठी तोडगा निघाला नाही तर आंदोलनाचा मार्ग खुला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे प्रयत्न करावेत अशी आमची मागणी आहे असे आमदार सत्यजित तांबे यांनी खेड तालुक्यातील रेल्वे कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करताना सांगितले..खेड तालुक्यातील पुणे नाशिक रेल्वे कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आमदार सत्यजित तांबे यांची संगमनेर येथे भेट घेतली व त्यांच्याशी चर्चा केली. पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प व्हावा. यासाठी आमदार सत्यजित तांबे हे पुढाकार घेऊन प्रयत्न करत आहेत. यावेळी आमदार तांबे यांनी सांगितले की, पुणे नाशिक सेमीहायस्पीड रेल्वे प्रकल्प हा या भागासाठी महत्त्वाचा आहे..चाकण परिसरातील औद्योगिक वसाहत तसेच नारायणगाव, नाशिक परिसरातील शेतीमालाची ने आण करण्यासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. कामगार, नागरिक यांना पुणे नाशिक येथे ये जा करण्यासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी पुन्हा चर्चा करणार आहे. जुन्या मार्गानेच पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्प हवा ही सर्वांची मागणी आहे..याबाबत पुढील काळात पुणे नाशिक महामार्गावर ठीक ठिकाणी जन आंदोलन करण्यात येणार आहे आणि सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. यावेळी पुणे नाशिक रेल्वे कृती समितीचे सुधीर मुंगसे यांनी सांगितले की, 'आळंदी, नाशिक व इतर तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा रेल्वे मार्ग होईल त्यामुळे हा मार्ग होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. यावेळी पुणे नाशिक रेल्वे कृती समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब कड, राजू चौधरी, बाळासाहेब गुंजाळ, हरिदास कड आदी उपस्थित होते.