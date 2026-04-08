पुणे

MLA Satyajit Tambe : पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प हा उत्तर पुणे जिल्हा तसेच संगमनेर, नाशिकसाठी महत्त्वाचा

पुणे नाशिक रेल्वेचा जुना मार्गच हवा यासाठी या भागातील आमदार, खासदार, नागरिक आग्रही, आक्रमक आहेत. या मार्गासाठी तोडगा निघाला नाही तर आंदोलनाचा मार्ग खुला आहे.
MLA Satyajit Tambe

sakal

हरिदास कड
Updated on

चाकण - पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा जुना मार्ग बदलू नये. हा मार्ग उत्तर पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्यातून तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर, सिन्नर परिसरातूनच नाशिककडे जावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. या मार्गाबाबत चौकशी समिती नेमून त्या समितीचा अहवाल लवकर यावा.

Loading content, please wait...
