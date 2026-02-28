पुणे

Pune Nashik Railway : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे पुन्हा ट्रॅकवर

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच सकारात्मक घोषणा केली.
Pune-Nashik Semi High-Speed Railway Project

सकाळ वृत्तसेवा
खोडद - पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच सकारात्मक घोषणा केल्याने आता संगमनेर, जुन्नर, आंबेगाव, खेड या तालुक्यातील नागरिकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवीत झाल्या आहेत.

