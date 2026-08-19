Pune Navale Bridge Accident: नवले पुलाजवळ पुन्हा भीषण अपघात; ५ ते ६ वाहनांची धडक, रिक्षाचालक गंभीर

कात्रजच्या दिशेने नवले पुलाकडे येणाऱ्या मार्गावर नवले पुलाजवळ पुन्हा एकदा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत सुमारे ५ ते ६ वाहने एकमेकांवर आदळल्याने मोठी दुर्घटना घडली. अपघाताची घटना समोर आल्यानंतर परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले..रिक्षाचे मोठे नुकसानया अपघातात एका रिक्षाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तसेच रिक्षाचालक गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. जखमी रिक्षाचालकाला मदत मिळवून देण्यासाठी घटनास्थळी मदतकार्य सुरू करण्यात आले..वाहतूक कोंडी; मदतकार्य सुरूअपघातामुळे नवले पुलाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर वाहतुकीचा मोठा परिणाम झाला असून, परिसरात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. घटनास्थळी मदतकार्य सुरू असून, परिस्थिती सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..नवले पुल परिसरातील अपघातांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवरनवले पुल परिसरात वारंवार अपघातांच्या घटना घडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक व्यवस्थापन आणि रस्त्याच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या अपघातामुळे परिसरातील वाहतूक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..Pune Abuse Case: पिंपळवंडीतील चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ संतापाचा उद्रेक; पुणे-नाशिक महामार्गावर ग्रामस्थांचे रास्ता रोको.पुण्यातील नवले पूल हा शहरभरातील सर्वात धोकादायक ‘ब्लॅक स्पॉट’ मानला जातो. कात्रज बोगद्यापासून सुरू होणाऱ्या तीव्र उतारामुळे अवजड वाहनांचे ब्रेक फेल होणे, ओव्हरलोडिंग आणि न्यूट्रलमध्ये गाडी चालवणे हे मुख्य कारणे आहेत. गेल्या ५-८ वर्षांत येथे २१० ते ३०० हून अधिक अपघात झाले असून ८० ते ११९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. २०२१ मध्येच एका वर्षात ३० अपघात आणि १७ मृत्यू झाले होते, तर १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या भीषण अपघातात ८ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला..२०२२ मध्ये ट्रकने डझनभर वाहनांना धडक दिली होती आणि मार्च २०२६ मध्येही एका ट्रकने सहा वाहनांना चिरडून एका दुचाकीस्वाराचा बळी घेतला. प्रशासनाने वेगमर्यादा कमी करणे, साइनबोर्ड आणि पोलिस गस्त यांसारखे उपाय केले असले तरी अपघातांची मालिका थांबलेली नाही. कायमस्वरूपी उपाय म्हणून उतार कमी करणे किंवा उन्नत मार्ग प्रस्तावित आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी अद्याप मंद आहे..Pune Airport Missing Youth : दुबईहून दिल्लीला निघालेला तरुण पुणे विमानतळावरुन बेपत्ता; कुटुंबीयांची पोलिसांकडे धाव,शोध सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.