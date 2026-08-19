पुणे

Pune Navale Bridge Accident: नवले पुलाजवळ पुन्हा भीषण अपघात; ५ ते ६ वाहनांची धडक, रिक्षाचालक गंभीर

Pune Navale Bridge Accident: 5–6 Vehicles Collide : पुण्यातील नवले पुलाजवळ ५ ते ६ वाहनांची धडक; रिक्षाचालक गंभीर जखमी, अपघातामुळे मोठी वाहतूक कोंडी.
Damaged auto-rickshaw after a multi-vehicle collision near Navale Bridge in Pune, with people gathered at the accident site.

Damaged auto-rickshaw after a multi-vehicle collision near Navale Bridge in Pune, with people gathered at the accident site.

esakal

Sandip Kapde
Updated on

कात्रजच्या दिशेने नवले पुलाकडे येणाऱ्या मार्गावर नवले पुलाजवळ पुन्हा एकदा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत सुमारे ५ ते ६ वाहने एकमेकांवर आदळल्याने मोठी दुर्घटना घडली. अपघाताची घटना समोर आल्यानंतर परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

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