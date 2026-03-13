पुणे

Navale Bridge Accident : पुण्यात नवले पूल चौकात भीषण अपघात; भरधाव ट्रकची सहा वाहनांना धडक, दुचाकीस्वार जागीच ठार

Fatal Road Accident Near Navale Bridge in Pune : नऱ्हे येथील नवले पूल चौकात भरधाव ट्रकने दुचाकी व चारचाकी वाहनांना धडक दिल्याने सहा वाहनांचा अपघात झाला. या भीषण दुर्घटनेत दुचाकी चालकाचा जागीच मृत्यू झाला.
Why accidents happen at Navale Bridge Pune

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

खडकवासला (पुणे) : नऱ्हे येथील नवले पूल चौकात आज, शुक्रवारी (ता. १३ मार्च) सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघात (Pune Navale Bridge accident today) झाला. कात्रजकडून येणाऱ्या भरधाव ट्रकने दुचाकी व चारचाकी वाहनांना जोरदार धडक दिल्याने एकूण सहा वाहनांचा अपघात झाला. या दुर्घटनेत दुचाकी चालकाचा जागीच मृत्यू झाला.

