Navale Bridge Accident : पुण्यात नवले पूल चौकात भीषण अपघात; भरधाव ट्रकची सहा वाहनांना धडक, दुचाकीस्वार जागीच ठार

खडकवासला (पुणे) : नऱ्हे येथील नवले पूल चौकात आज, शुक्रवारी (ता. १३ मार्च) सकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघात (Pune Navale Bridge accident today) झाला. कात्रजकडून येणाऱ्या भरधाव ट्रकने दुचाकी व चारचाकी वाहनांना जोरदार धडक दिल्याने एकूण सहा वाहनांचा अपघात झाला. या दुर्घटनेत दुचाकी चालकाचा जागीच मृत्यू झाला..प्राथमिक माहितीनुसार, ट्रक चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने ट्रकने समोर असलेल्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांना धडक दिली. धडकेचा जोर इतका भीषण होता, की काही वाहने रस्त्यावरच गंभीररीत्या नुकसानग्रस्त झाली. या अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाला..अपघातानंतर परिसरात मोठी गर्दी झाली असून काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. माहिती मिळताच पोलिस व आपत्कालीन पथक घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. या प्रकरणी पोलिस पुढील तपास करत आहेत..