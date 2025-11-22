Navale Bridge Accident : नवले पूल अपघातानंतर आरटीओ ॲक्शन मोडवर! खेड शिवापूर टोल नाक्यावर जड वाहनांच्या चालकांची २४ तास शारीरिक तपासणी

पुणे : नवले पुलावरील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने पुणे-सातारा महामार्गावर लक्ष केंद्रित केले आहे. खेड शिवापूर टोलनाकाजवळ दोन भरारी पथकाची नियुक्ती केली आहे. शनिवारपासून (ता. २२) जडवाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांची शारीरिक तपासणी केली जाणार आहे. यात प्रामुख्याने डोळे आणि मद्यप्राशन केले आहे का, हे तपासले जाणार आहे. यांसह वाहनांचीदेखील तपासणी होणार आहे..पुणे ‘आरटीओ’च्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. २१) दुपारी नवले पूल आणि परिसराची पाहणी केली. या वेळी वाहने थांबविण्यासाठी राखीव केलेल्या जागेचा आढावा घेतला. शनिवारपासून खेड शिवापूर टोलनाकाजवळच्या जागेत जडवाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी होणार आहे. टोलनाका येथील ‘वे ब्रिज’जवळच्या जागेत वाहने तपासली जातील..वाहनचालकांची तपासणीवाहनचालकाच्या डोळ्याची, मद्यप्राशन केले की नाही, याची तपासणी होणार आहे. पूर्ण बॉडी चेकअपदेखील केले जाणार आहे. यांसह वाहनाचीदेखील तपासणी केली जाईल. ही तपासणी २४ तास सुरू राहणार आहे. जडवाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांचे समुपदेशनदेखील केले जाणार आहे. मोटार वाहन निरीक्षक खेड शिवापूर येथे थांबून चालकांना पुढे असणाऱ्या अपघातप्रवण भागाविषयी माहिती देणार आहेत. कात्रजचा घाट उतरल्यानंतर तीव्र उतार आहे, वाहन हळू चालवा, न्यूट्रलवर वाहन चालवू नका, असे समुपदेशन करणार आहेत..Kagal crime News: शेतजमिनीच्या वादातून वृद्धाला आणि एका महिलेला मारहाण, या दोन परस्परविरोधी तक्रार कागल पोलिस ठाण्यात दाखल.शंभर वाहनांवर कारवाईपुणे-सातारा रस्त्यावर ‘आरटीओ’च्या वायुवेग पथकाने दोन दिवसात शंभरहून अधिक वाहनांवर कारवाई केली आहे. यात लेन कटिंग, वेगाने वाहन चालविणे, पासिंग संपलेले अशा विविध कारणांमुळे कारवाई केली. यातून सुमारे दोन लाखांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला. शनिवारपासून कारवाईचे प्रमाण वाढविणार असल्याचे आरटीओ प्रशासनाचे म्हणणे आहे.अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वाहनचालकांवर केवळ कारवाईच नाही, तर त्यांचे समुपदेशनदेखील केले जाणार आहे. शनिवारपासून चालकांची शारीरिक तपासणीदेखील करणार आहोत.- अर्चना गायकवाड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.२२ दुचाकी चालकांवर आरटीओची कारवाईपुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वायू वेग पथक क्रमांक एकने शुक्रवारी २२ दुचाकी चालकांवर कारवाई केली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात विना हेल्मेट येणाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली. नवले पूल अपघातानंतर महामार्गासह शहरात आरटीओ प्रशासनाने कारवाई सुरु केली आहे. यापूर्वी सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना व कर्मचाऱ्यांना याबाबतची माहिती दिली होती. या कारवाईत सातत्य राखले जाईल असे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.