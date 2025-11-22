पुणे

Navale Bridge Accident : नवले पूल अपघातानंतर आरटीओ ॲक्शन मोडवर! खेड शिवापूर टोल नाक्यावर जड वाहनांच्या चालकांची २४ तास शारीरिक तपासणी

RTO Focus on Pune-Satara Highway Safety : नवले पुलावरील अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पुणे आरटीओने पुणे-सातारा महामार्गावर लक्ष केंद्रित केले असून, खेड शिवापूर टोलनाकाजवळ दोन भरारी पथके नियुक्त केली आहेत. शनिवारपासून या पथकांद्वारे जड वाहनांच्या चालकांची डोळे आणि मद्यपानाची शारीरिक तपासणी केली जाईल, तसेच त्यांचे समुपदेशनही केले जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : नवले पुलावरील अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने पुणे-सातारा महामार्गावर लक्ष केंद्रित केले आहे. खेड शिवापूर टोलनाकाजवळ दोन भरारी पथकाची नियुक्ती केली आहे. शनिवारपासून (ता. २२) जडवाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांची शारीरिक तपासणी केली जाणार आहे. यात प्रामुख्याने डोळे आणि मद्यप्राशन केले आहे का, हे तपासले जाणार आहे. यांसह वाहनांचीदेखील तपासणी होणार आहे.

