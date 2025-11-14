Pune Navale Bridge Accident : नवले पुलावर मृत्यतांडव, ८ ठार; भीषण अपघातात १७ वाहनांचा चुराडा, कंटेनरने घेतला पेट

पुणे/धायरी : पुणे-बंगळूर महामार्गावर नवले पुलावर गुरुवारी (ता. १३) सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण परिसर हादरला. ब्रेक निकामी झालेल्या भरधाव कंटेनरचे नियंत्रण सुटल्याने समोरून जाणाऱ्या १७ वाहनांना एकापाठोपाठ धडक दिली. आग लागलेल्या या धावत्या कंटेनरने समोरील मोटारीला धडक दिली. त्यामुळे मोटारीलाही आग लागून सात जणांचा जागीच होरपळून, तर मालवाहू टेम्पोमधील अन्य एकाचा गंभीर जखमी झाल्याने मृत्यू झाला. मृतांमध्ये दोन महिलांसह एका लहान मुलीचा समावेश आहे. या अपघातात २० हून अधिक व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत..प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, साताऱ्याकडून मुंबईकडे जाणारा कंटेनर नवीन कात्रज बोगद्याच्या तीव्र उतारावरून येत असताना जांभूळवाडी पुलावर त्याचे ब्रेक निकामी झाले. नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या या भरधाव कंटेनरने समोरून जाणाऱ्या पिकअप टेम्पो, मिनी बस, आठ मोटारींसह दोन दुचाकी अशा १७ वाहनांना जोरदार धडक दिली.या अपघातात भरधाव कंटेनरमधील गिअर बॉक्स खाली पडला. त्यानंतर कंटेनरच्या केबिनच्या पुढच्या भागाने पेट घेतला. त्यानंतर या पेटलेल्या भरधाव कंटेनरने समोर असलेल्या मोटारीला धडक दिली. मोटार फरफटत जाऊन समोरच्या ट्रकला धडकली. कंटेनर आणि समोरच्या ट्रकमध्ये अडकलेल्या मोटारीचा चक्काचूर झाला. मोटार सीएनजी गॅसची असल्यामुळे क्षणातच आगीचा भडका उडाला. काही क्षणांतच ज्वाळांनी रौद्र रूप धारण केले. मोटारीमधील पाच प्रवाशांसह कंटेनरचा चालक, क्लिनर आणि पिकअप टेम्पोमधील एक अशा आठ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांची ओळख पटविण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते..आर्त किंकाळ्या घुमताहेत कानातमी महामार्गालगत आमच्या जागेत बाहेर बसलो होतो. अचानक रस्त्यावर आग आणि धुराचे लोट दिसले. काय घडतंय हे पाहण्यासाठी मी रस्त्याकडे गेलो, तर समोरच एक ट्रक जळताना दिसला. काही क्षणांतच भीषण दृश्य डोळ्यांसमोर उभे राहिले. लोकांचा ओरडण्याचा, ‘वाचवा, वाचवा’ असा आक्रोश ऐकू येत होता. आसपासचे नागरिकही घाबरून गेले होते. मी आणि काही जणांनी मिळून त्या लोकांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला; पण आग इतकी भयंकर आणि वेगाने पसरलेली होती की, आम्ही कुणालाही वाचवू शकलो नाही. काही क्षणांत संपूर्ण गाडी ज्वाळांनी वेढली गेली. त्या क्षणाचा आवाज, धूर आणि लोकांच्या आर्त किंकाळ्या अजूनही कानात घुमत आहेत, असे प्रत्यक्षदर्शी महेश शिंदे यांनी सांगितले..Sangli Crime: 'सलीम पठाणवर गोळीबाराचा प्रयत्न'; मिरजेतील घटना; एक पोलिसांच्या ताब्यात; पिस्तूल, कोयताही जप्त.मृताच्या वारसांना पाच लाखांचे अर्थसाह्यपुण्यातील नवले पुलावर झालेल्या अपघातात आठ लोकांचा मृत्यू झाल्याची घटना अतिशय दुर्दैवी आणि वेदनादायी आहे. या घटनेत प्राण गमावलेल्या व्यक्तींना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत. या अपघातातील मृतांच्या वारसांना पाच लाख रुपये आर्थिक साह्य देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एक्स’द्वारे शोकसंदेशात म्हटले आहे.प्राथमिक माहितीनुसार या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, काही जखमींची प्रकृती चिंताजनक आहे. पोलिस आणि फॉरेन्सिक विभागाच्या पथकांकडून घटनास्थळाचा पंचनामा करण्याचे काम सुरू आहे. पोलिसांनी या परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण ताब्यात घेतले आहे. अपघाताचे नेमके कारण आणि जबाबदार कोण, याचा तपास सुरू आहे.- संभाजी कदम, परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त.अशी दिली गाड्यांना धडक१ टेम्पो ट्रॅव्हल्स१ मोठी प्रवासी बस२ दुचाकी१ कंटेनर४ मालवाहू टेम्पो८ मोटारी.वेळ - गुरुवारी, सायंकाळी ५.३० वाजताठिकाण - जांभूळवाडी दरीपूल ते नवले पुलादरम्यानअंतर - ३.१ किमीमृत्यू - ८ (लहान मुलीचा समावेश).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.