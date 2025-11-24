Pune Navale Bridge Accident : नवले पुलावर पुन्हा अपघात; भरधाव कार दुभाजकावर आदळली कारचालकासह दोघे जखमी

पुणे : मुंबई-बंगळुरू बाह्यवळण मार्गावर रविवारी रात्री पुन्हा एक अपघात झाला. भरधाव कार नवले पूल परिसरातील सेवा रस्त्यावर असलेल्या दुभाजकावर आदळली. या अपघातात कारसह दोघे जखमी झाले आहेत..भरधाव कार रात्री साडेबाराच्या सुमारास नवले पूल परिसरातील सेवा रस्त्यावरून जात होती. त्यावेळी भरधाव चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि कार दुभाजकावर आदळली. अपघातात कारमधील दोघांना दुखापत झाली आहे. अपघातानंतर सेवा रस्त्यावरील वाहतूक विस्कळीत झाली..या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सिंहगड रस्ता पोलिसांनी या भागातील वाहतूक सुरळीत केली, अशी माहिती परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली..Ichalkaranji Crime : अल्पवयीनवरील अत्याचारानंतर पोलिसांची दिरंगाई; हजारोंचा मोर्चा थेट ठाण्यात, निरीक्षकांच्या निलंबनाची जोरदार मागणी.नवले पुलावर १३ नोव्हेंबरला साताऱ्याकडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनरचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून मोठा अपघात झाला होता. या कंटेनरने १० ते १२ वाहनांना धडक दिल्यामुळे लागलेल्या आगीत आठ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. तर नऊ ते दहा जण गंभीर जखमी झाले होते. मुंबई-बंगळुरू बाह्यवळण मार्गावर नवले पूल परिसरात घडलेल्या गंभीर स्वरूपाचे अपघात यापूर्वी घडले आहे. तीव्र उतारामुळे या भागात भरधाव अवजड वाहनांचे ब्रेक निकामी होऊन गंभीर अपघात घडले आहेत..पाच वर्षांत ९५ गंभीर अपघात नवले पूल परिसरात सर्व वाहनांसाठी ३० किलोमीटर प्रतितास वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली. वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी याबाबतचा आदेश नुकताच दिला. गेल्या पाच वर्षांत बाह्यवळण मार्गावरील नवीन कात्रज बोगदा, दरीपूल, स्वामी नारायण मंदिर, नऱ्हे ते वडगाव बुद्रूक परिसरात ९५ गंभीर अपघात झाले आहेत. या अपघातात ११५ जणांचा मृत्यू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.