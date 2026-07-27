Pune Police: पुण्यात पोलिसांनीच टाकला दरोडा? एक कोटींची कॅश लुबाडण्यासाठी नवले पुलावर केलं कांड; 'असा' झाला भांडाफोड

Fake journalist arrested and two police constables booked for cash: पुण्यातील नवले पूल भागात एका व्यावसायिकाची गाडी अडवून तब्बल १ कोटी रुपयांची रोकड लुटण्याच्या प्रकरणाला वेगळंच वळण लागलं आहे. या दरोड्याच्या गुन्ह्यात नऱ्हे पोलिसांनी एका तोतया पत्रकाराला बेड्या ठोकल्या आहेत, तर खेड शिवापूर पोलीस चौकीतील एका महिला पोलीस हवालदारासह पोलीस शिपायाला या गुन्ह्यात सहआरोपी करण्यात आले आहे. सध्या हे दोघेही फरार असल्याची माहिती आहे. याबाबत फिर्यादी हर्षवर्धन पवार यांनी नऱ्हे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..नेमकं प्रकरण काय?दि. १८ जुलै रोजी पुण्यातील नवले पूल परिसरात फिर्यादी हर्षवर्धन पवार हे सहकारी किरण आपटे यांच्यासह एका वाहनाने नवले पुलाजवळ असलेल्या बँकेच्या दिशेने जात होते. अचानक काही जणांनी त्यांचे वाहन अडवले. “आम्ही पोलिस आहोत, तुम्ही बेकायदेशीर पैसे घेऊन जात आहात,” असे सांगत आरोपींनी गाडीचे दरवाजे उघडण्यास भाग पाडले. या लोकांनी वाहनातील एक कोटी रुपयांची रोकड असलेल्या दोन बॅग्स हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आपटे हे ७३ लाख रुपयांची बॅग घेऊन ते निघून गेले आणि ही रक्कम वाचली. या नंतर आरोपींनी पवार यांच्या गाडीत बसवून त्यांना थेट खेड शिवापूर पोलिस चौकीत नेलं. त्याठिकाणी त्यांच्या ताब्यातील दुसऱ्या बॅगेतील २६.५० लाख रुपयांपैकी २० लाख रुपये काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला. महिला पोलिसाच्या मदतीने आणि एका पत्रकाराने ती रक्कम स्वत:च्या दुचाकीच्या डिक्कीत ठेवली. मात्र प्रकरण आपल्यावर येऊ नये म्हणून त्यांनी ती रक्कम पुन्हा बॅगेत ठेवली. खेड शिवापूर पोलिस चौकीत सीसीटीव्ही कॅमेरे नसले तरी समोरील हॉटेलमधील सीसीटीव्हीत हा प्रकार कैद झाला..CJP Protest: दिल्लीत पुन्हा पेटणार आंदोलन? पोलिसांनी गुन्हे मागे न घेतल्याने नव्या आंदोलनाचा इशारा.गुन्ह्यात पोलिसांचा सहभागसुरुवातीला दोन पोलिसांची आणि तोतया पत्रकाराची नावं गुन्ह्यातून टाळली गेली मात्र नंतर पुरवणी गुन्ह्यात ती नावं पोलिसांनी समाविष्ट करावी लागली. अटक करण्यात आलेल्या पत्रकाराचे नाव आशिष तिवारी असून याप्रकरणात यापूर्वीच विक्रम चाकणकर, अमेय कार्ले आणि गणेश कदम यांना अटक करण्यात आली आहे.तपासादरम्यान राजगड पोलीस ठाण्यात कार्यरत महिला पोलिस हवालदार प्रमिला निकम आणि पोलिस नाईक अजित इरफू मेस्री यांचा सहभाग असल्याचं निष्पन्न झालं. या प्रकरणी एकूण ९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यातील चौघांना अटकही करण्यात आली आहे. मात्र दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांसह सहा जण अजूनही फरार आहेत..Vitthal Ban Cleanliness Drive : ‘विठ्ठल बन’ डाळींब येथे १६० ग्रामदूतांनी २ तासांत ६ टन कचरा हटवून मंदिर परिसर चकाचक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.