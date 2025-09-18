Puja Khedkar: पुजा खेडकरच्या घरी पोलिसांचा ताफा; गुन्ह्यात अनेक नावे असण्याची शक्यता

पुणे: नवी मुंबईमध्ये ट्रक चालकाच्या अपहरणाने राज्यात खळबळ उडवून दिलेल्या प्रकरणाचा तपास आता पुण्यात पोहोचला आहे. या प्रकरणातील धागेदोरे थेट बडतर्फ आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर हिच्या कुटुंबाशी जोडले गेल्याने नवी मुंबई पोलिसांचे एक पथक खेडकर यांच्या बाणेर येथील बंगल्यावर दाखल झाले आहे..या प्रकरणी पूजा खेडकर हिचे वडील दिलीप खेडकर यांच्यावर ट्रक हेल्परचे अपहरण केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. अपहरणाचा आरोप असलेला ट्रक हेल्पर प्रल्हाद कुमार हा पुण्यातील बाणेर येथील दिलीप खेडकर यांच्या बंगल्यातच आढळून आला होता. त्यामुळे दिलीप खेडकर यांच्यावर या अपहरणात थेट सहभागाचा आरोप आहे..योग गुरूचा १७ वर्षीय मुलीसह ८ महिलांवर अत्याचार, अल्पवयीन पीडितेनं दिलेल्या तक्रारीनंतर सगळा प्रकार उघडकीस.दुसरीकडे, दिलीप खेडकर यांना पळून जाण्यास मदत केल्याचा आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आरोप त्यांची पत्नी मनोरमा खेडकर यांच्यावरही ठेवण्यात आला आहे.गेल्या काही दिवसांपासून खेडकर कुटुंबीय फरार असल्याने पोलिसांचे पथक त्यांचा शोध घेण्यासाठी पुण्यातील त्यांच्या बंगल्यावर पोहोचले आहे. पुढील तपासात या प्रकरणात आणखी काही नावे समोर येण्याची शक्यता आहे..Loudspeaker Ban : सर्वच धार्मिक प्रार्थनास्थळांवरील लाऊडस्पीकर बंद करा; सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांनी उपस्थित केला गंभीर मुद्दा.हे प्रकरण नवी मुंबईतील एका अपघातानंतर सुरू झाले होते, ज्यामुळे ट्रक हेल्परचे अपहरण झाल्याचे उघडकीस आले होते. आता या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली असून, पोलीस खेडकर कुटुंबीयांचा कसून शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.