पुणे

Puja Khedkar: पुजा खेडकरच्या घरी पोलिसांचा ताफा; गुन्ह्यात अनेक नावे असण्याची शक्यता

Navi Mumbai Police Raid Puja Khedkar's Pune Home in Truck Helper Kidnapping Case: दिलीप खेडकर यांना पळून जाण्यास मदत केल्याचा आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आरोप त्यांची पत्नी मनोरमा खेडकर यांच्यावरही ठेवण्यात आला आहे.
Puja Khedkar

Navi Mumbai Police Raid Puja Khedkar's Pune Home in Truck Helper Kidnapping Case

Sakal

संतोष कानडे
Updated on

पुणे: नवी मुंबईमध्ये ट्रक चालकाच्या अपहरणाने राज्यात खळबळ उडवून दिलेल्या प्रकरणाचा तपास आता पुण्यात पोहोचला आहे. या प्रकरणातील धागेदोरे थेट बडतर्फ आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर हिच्या कुटुंबाशी जोडले गेल्याने नवी मुंबई पोलिसांचे एक पथक खेडकर यांच्या बाणेर येथील बंगल्यावर दाखल झाले आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
police
crime
Crime News
IAS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com