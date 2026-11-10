पुणे

पुण्यात NCRA कर्मचाऱ्यावर प्रश्नपत्रिका लीक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल; Official Secrets Act अंतर्गत कारवाई

Pune question paper leak case: मे २०२५ मधील 'वर्क असिस्टंट' भरती परीक्षेची प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सॲपवरून पाठवल्याचा आरोप; मूळ प्रश्नपत्रिकेशी पडताळणीत दोन्ही प्रश्नपत्रिका समान असल्याचे उघड
Pune NCRA question paper leak news

Pune NCRA question paper leak news

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Pune Paper Leak: पुण्यातील नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अ‍ॅस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) संस्थेतील कर्मचाऱ्याविरोधात भरती परीक्षेची प्रश्नपत्रिका लीक केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विवेक बबन हडवळे असे या कर्मचाऱ्याचे नाव असून, त्याच्यावर Official Secrets Act आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.

याप्रकरणी मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) च्या दक्षता विभागातील अधिकारी वैभव पांडुरंग शेरकर (३५) यांनी चतु:शृंगी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

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