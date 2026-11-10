पुण्यात NCRA कर्मचाऱ्यावर प्रश्नपत्रिका लीक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल; Official Secrets Act अंतर्गत कारवाई

Pune Paper Leak: पुण्यातील नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अॅस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) संस्थेतील कर्मचाऱ्याविरोधात भरती परीक्षेची प्रश्नपत्रिका लीक केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विवेक बबन हडवळे असे या कर्मचाऱ्याचे नाव असून, त्याच्यावर Official Secrets Act आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणी मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) च्या दक्षता विभागातील अधिकारी वैभव पांडुरंग शेरकर (३५) यांनी चतु:शृंगी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..NCRA च्या पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरातील केंद्रात २४ मे २०२५ रोजी 'वर्क असिस्टंट' पदासाठी लेखी परीक्षा घेण्यात आली होती. या भरती प्रक्रियेदरम्यान प्रश्नपत्रिका फुटल्याची माहिती जून २०२६ मध्ये दक्षता विभागाला मिळाली. त्यानंतर तक्रारदार शेरकर यांनी ३१ जुलै रोजी माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची भेट घेतली..MPSC Main Exams Uncertainty News : एमपीएससीच्या अनिश्चित कारभाराने स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात!.तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित व्यक्तीला परीक्षेच्या एक दिवस आधी म्हणजेच २३ मे रोजी सकाळी सुमारे ७.१५ वाजता विवेक हडवळे याच्या मोबाईलवरून व्हॉट्सॲपद्वारे प्रश्नपत्रिका मिळाली होती. या व्यक्तीने प्रश्नपत्रिकेच्या छापील प्रती आणि व्हॉट्सॲप संदेशांचे स्क्रीनशॉट दक्षता विभागाकडे सादर केले. तसेच, मोबाईल स्क्रीनवरील प्रश्नपत्रिकेच्या नमुन्याचे फोटोही घेण्यात आले..दक्षता विभागाने संबंधित व्यक्तीकडून मिळालेल्या प्रश्नपत्रिकेची संस्थेच्या मूळ प्रश्नपत्रिकेशी तुलना केली. या पडताळणीत दोन्ही प्रश्नपत्रिका एकसारख्या असल्याचे आढळले. त्यानंतर गोपनीय परीक्षा साहित्य उघड केल्याच्या आरोपाखाली हडवळे याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला..MPSC Exam : ‘एमपीएससी’ गट-क पूर्वपरीक्षा लांबणीवर;आता होणार २४ जानेवारीला; पदसंख्येत ११ हजार १० जागांची वाढ.चतु:शृंगी पोलिसांनी आरोपीविरोधात Official Secrets Act च्या कलम ५ तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१६(२) आणि ३१६(५) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.