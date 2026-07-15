पुणे

नेटबॉल निवड चाचणीचे बारामतीत रविवारी आयोजन

नेटबॉल निवड चाचणीचे बारामतीत रविवारी आयोजन
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बारामती, ता. १५ : पुणे जिल्हा नेटबॉल संघटनेच्या वतीने वरिष्ठ राज्य नेटबॉल अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी पुणे जिल्हा वरिष्ठ नेटबॉल संघाच्या (पुरुष व महिला) निवड चाचणीचे आयोजन केले आहे. ही निवड चाचणी रविवारी (ता. १५) बारामतीच्या तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालयात होणार आहे. या निवड चाचणीतून निवड करण्यात येणारे खेळाडू अमरावती येथे २५ ते २७ जुलै दरम्यान होणाऱ्या वरिष्ठ राज्य नेटबॉल अजिंक्यपद स्पर्धेत पुणे जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील सर्व पात्र व इच्छुक पुरुष आणि महिला खेळाडूंनी आवश्यक कागदपत्रांसह, योग्य क्रीडा पोशाखात चाचणीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्याचे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले. अधिक माहितीसाठी किरण भोसले (७३८५९१४७७०) यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही संघटनेने सांगितले आहे.

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