Pune Mayor: 'या' तारखेला निवडला जाणार पुण्याचा महापौर; नगरसचिव विभागाकडून विभागीय आयुक्तांना पत्र

Pune Latest News: राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये महापौर, उपमहापौर निवडीची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबविण्यासाठी राज्य सरकारकडून कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार, महापालिकेकडून महापौर, उपमहापौर निवड, पहिल्या सभेसाठीची तांत्रिक तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाकडून विभागीय आयुक्तांना शुक्रवारी पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्याच्या प्रारंभी महापौर, उपमहापौर निवड व नवनिर्वाचित नगरसेवकांची पहिली सभा होऊन पुण्याला नवीन महापौर मिळण्याची शक्यता आहे..महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर महापौर पदासाठीचे आरक्षण गुरुवारी (ता.२२) निघाले. त्यानुसार, खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी महापौर आरक्षणाची सोडत निघाली. त्यानंतर महापालिकेमध्ये सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आलेल्या भाजपकडून महापौर पदासाठी इच्छुक महिलांची नावे पुढे येऊ लागली आहेत. दरम्यान, एकीकडे महापौरांच्या नावाची निश्चिती भाजपकडून करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू असताना शनिवारी राज्य सरकारने महापौर, उपमहापौर निवड प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भातील कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार, महापालिकेच्या नगर सचिव कार्यालयामार्फत महापौर, उपमहापौर निवड प्रक्रिया, नवनिर्वाचित सदस्यांची पहिली बैठक घेण्यासाठी शुक्रवारी (ता.२३) विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठविण्यात आले आहे..Indian Railways New Rules : रेल्वेचा मोठा निर्णय! तिकीट अन् 'कोच'च्या नियमात केले महत्त्वपूर्ण बदल.दरम्यान, आता विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून दोन दिवसात महापालिकेच्या पहिल्या सभेची तारीख व पीठासीन अधिकाऱ्याची नियुक्तीबाबतची माहिती महापालिकेला कळविली जाणार आहे. २६ जानेवारीनंतरच्या दोन दिवसात महापौर, उपमहापौर पदासाठी इच्छुक सदस्यांकडून महापालिकेच्या नगर सचिव कार्यालयास नामनिर्देशनपत्र सादर करावे लागणार आहे. त्यानंतर ३० ते ३१ जानेवारी रोजी नवनिर्वाचित सदस्यांची बैठक घेऊन महापौर, उपमहापौर यांची निवड प्रक्रिया राबवावी, असे राज्य सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये नमूद केले आहे..महापौर, उपमहापौर निवड प्रक्रिया सुसूत्रतेसाठी राज्य सरकारचा प्रयत्नमहापालिकांच्या स्थापनेपासून आत्तापर्यंत प्रत्येक महापालिकांची निवडणूक वेगवेगळ्या वर्षी होत असे. मात्र यंदा राज्यात पहिल्यांदाच २९ महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर होऊन निकालही एकाच दिवशी लागले. सर्व महापालिकांचे सभागृह एकाच दिवशी अस्तित्वात आले, तर महापालिकेच्या पुढील पंचवार्षिक निवडणुकीची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल, या उद्देशाने नगर विकास विभागाने मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांच्या महापौर, उपमहापौर निवड, पहिल्या सभेसाठी एकत्रित कार्यक्रम आखून दिला. त्यामुळे सर्व महापालिकांचा कारभारामध्ये सुसूत्रता येणार आहे. राज्य सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेनुसार महापौर, उपमहापौर निवड, पहिल्या सभेसाठी महापालिकेच्या नगर सचिव कार्यालयाकडून विभागीय आयुक्त कार्यालयास पत्रही पाठविण्यात आले आहे. त्यानुसार, ३० ते ३१ जानेवारीला महापौर, उपमहापौर निवड करून पहिली सभा घेण्याचे राज्य सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेत नमूद केले आहे..Viral: मुंबईत धक्कादायक घटना! बुकिंग रद्द केली, थेरपिस्टचा संताप उफाळला; थेट महिला ग्राहकाला मारहाण अन्... व्हिडिओ व्हायरल .महापालिका प्रशासनाची तारेवरची कसरतमहापौर, उपमहापौर निवडीसाठीची तारीख निश्चित करण्यासंदर्भात महापालिकेने विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. त्यानंतर प्रशासनाला महापौर, उपमहापौर पदासाठीची नामनिर्देशन पत्र घेणे, आलेल्या अर्जांची विभागीय आयुक्तांकडून नियुक्त केलेल्या पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून अर्जाची वैध, अवैधता तपासणे, त्यानंतर पहिली सभेची तयारी, त्यासाठी कार्यक्रम पत्रिका तयार करून कार्यक्रमाचे नियोजन करणे, नवनिर्वाचित सदस्यांना पत्र पाठविणे, त्यांच्या कुटुंबीयांना पासेसची सुविधा देणे अशा कामासाठी किमान १५ दिवसांची आवश्यकता भासते. त्यामुळे कमी कालावधीत प्रक्रिया राबविताना प्रशासनास तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. तर, राज्य सरकारच्या कार्यपत्रिकेत ३० ते ३१ जानेवारीलाच महापौर, उपमहापौर निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नमूद केले आहे. असे असले तरीही, विभागीय आयुक्तांकडून पीठासीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्यानंतर महापौर, उपमहापौर निवडी तारीख, वेळ निश्चित केली जाऊ शकते. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्याच्या प्रारंभी शहराला नवीन महापौर मिळू शकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.