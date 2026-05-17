पुणे

‘आरएमसी’ वाहनांच्या नियमांत मोठे बदल

पुणे, ता. १७ : शहरातील रस्त्यांवर जड वाहनांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी शहर वाहतूक पोलिसांनी आरएमसी (रेडीमिक्स काँक्रीट) मिक्सर वाहनांसाठी वाहतूक नियमांत बदल केले आहेत. बुधवार, शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी सकाळी गर्दीच्या वेळेत वाहतुकीच्या नियमांत शिथिलता देण्यात आली आहे.
‘आरएमसी असोसिएशन’समवेत झालेल्या संयुक्त बैठकीतील ठरावानुसार वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी हा नवा आदेश काढला. हा बदल एका महिन्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर लागू राहील. या अधिसूचनेत हायवा, डंपर, ट्रक यांसारख्या इतर जड वाहनांच्या वाहतुकीत कोणताही बदल किंवा शिथिलता देण्यात आली नाही, असे वाहतूक विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
शहरातील प्रमुख मार्गांवरील अंतर्गत भागात काही चौकांपासून पुढे अंतर्गत भागात आरएमसी वाहनांना प्रवेश बंदी राहील. या नियमांचे फलक सात दिवसांत महापालिकेकडून संबंधित भागात लावून घेण्याचा आदेश वाहतूक विभागाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

नवे नियम आणि अटी -
१) सुटीच्या दिवशी शिथिलता : बुधवार, शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी सकाळी ‘पीक अवर्स’मध्ये वाहतुकीत शिथिलता असेल. मात्र, सायंकाळच्या पीक अवर्समधील निर्बंध पूर्वीच्या अधिसूचनेप्रमाणेच राहतील.
२) ‘रेड झोन’साठी नियम : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील ‘रेड झोन’मध्ये वाहतूक विभागाची पूर्वपरवानगी घेतलेल्या आरएमसी वाहनांना शनिवार, रविवार व सरकारी सुटीच्या दिवशी सकाळी सूट असेल, मात्र सायंकाळचे निर्बंध बंधनकारक राहतील.
३) सुरक्षा उपाय : सर्व आरएमसी वाहनांवर ३६० डिग्री कॅमेरे बसवणे किंवा वाहनासोबत क्लिनर ठेवणे बंधनकारक आहे. यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे.
४) डस्ट डायव्हर्टर (डीडी) मशीन अनिवार्य : प्रत्येक आरएमसी प्लांटधारकांनी ‘डीडी’ मशीन ठेवणे बंधनकारक असून, प्लांटमधून मिक्सर वाहन बाहेर पडताना या मशीनद्वारे तपासणी करणे आवश्यक आहे.

