Pune Traffic Police : नववर्षाच्या रात्री पुण्यात ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’वर धडक कारवाई; २०८ मद्यधुंद वाहनचालकांवर गुन्हे!

पुणे : नववर्षाच्या स्वागतासाठी रस्त्यांवर वाढलेल्या वर्दळीच्या पार्श्वभूमीवर शहर वाहतूक पोलिसांकडून 'ड्रंक अँड ड्राईव्ह' विरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. शहरात ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून एक जानेवारीच्या पहाटेपर्यंत मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालविणाऱ्या २०८ वाहनचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. .वाहतूक शाखेने ३१ डिसेंबर रोजी रात्री शहरातील विविध भागांत ४० ठिकाणी नाकाबंदी पॉइंट उभारण्यात आले होते. या कालावधीत दोन हजार १२८ वाहनांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये मद्य सेवन करून वाहन चालविणाऱ्या २०८ वाहनचालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली. याशिवाय, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ५१ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. विविध कारवायांतून ७० हजार ४०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे..Nagpur News : नागपुरात प्राणघातक अपघात व मृत्यूदरात २५ टक्क्यांची घट; काय आहे 'ऑपरेशन यु-टर्न' जाणून घ्या!.दरम्यान, नाताळ आणि नववर्षाच्या कालावधीत २४ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान शहर वाहतूक शाखेअंतर्गत असलेल्या ३० वाहतूक विभागांमार्फत दररोज रात्री विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. या कालावधीत मद्य सेवन करून वाहन चालविल्याप्रकरणी ४८६ वाहनचालकांवर मोटार वाहन कायदा कलम १८५ अन्वये कारवाई करण्यात आली..मागील वर्षात ६७६५ वाहनचालकांवर खटले गतवर्षी २०२५ मध्ये शहर वाहतूक पोलिसांनी मद्यधुंद वाहनचालकांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली. त्यात सहा हजार ७६५ वाहनचालकांविरुद्ध खटले दाखल करून ते न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. मद्य सेवन करून वाहन चालविणे हा गंभीर गुन्हा असून, त्यामुळे अपघातांचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो. नागरिकांनी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करून स्वतःचा तसेच इतरांचा जीव धोक्यात घालू नये, असे आवाहन पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी केले आहे.