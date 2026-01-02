पुणे

Pune Traffic Police : नववर्षाच्या रात्री पुण्यात ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’वर धडक कारवाई; २०८ मद्यधुंद वाहनचालकांवर गुन्हे!

New Year Drunk And Drive Cases : नववर्षाच्या रात्री पुणे वाहतूक पोलिसांनी ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’विरोधात कडक मोहीम राबवली. या कारवाईत २०८ मद्यधुंद वाहनचालकांवर गुन्हे दाखल करून रस्ते सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : नववर्षाच्या स्वागतासाठी रस्त्यांवर वाढलेल्या वर्दळीच्या पार्श्वभूमीवर शहर वाहतूक पोलिसांकडून ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ विरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. शहरात ३१ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून एक जानेवारीच्या पहाटेपर्यंत मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालविणाऱ्या २०८ वाहनचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.

