Pune News : निधी वर्गीकरणास भाजपनंतर आता काँग्रेसचाही विरोध

पुणे - प्रभाग क्रमांक २२ कासेवाडी डायसप्लॉटमधील विकासकामांचा निधी प्रभाग क्रमांक २३ रविवार पेठ-नानापेठमध्ये वळविल्याने भाजपच्या नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या विरोधात दंड थोपटलेले असताना आता त्यास काँग्रेसचे नगरसेवक रफिक शेख यांनीही पाठिंबा दिला आहे. नगरसेवकांच्या संमतीशिवाय निधी परस्पर वळविण्यात आला असून, हा ठराव रद्द करावा, अशी मागणी शेख यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. .प्रभाग क्रमांक २२ मधील सामाईक विकासकामांचा सुमारे पाच कोटी रुपयांचा निधी प्रभाग क्रमांक '२३ ड' मध्ये नगरसेवक विशाल धनवडे यांच्याकडे वळविण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना प्रभागातील भाजपचे तीन व काँग्रेसचे एक अशा चारही नगरसेवकांना विश्वासात घेतले नाही..निधी वर्गीकरण करताना संबंधित प्रभागातील नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या ठरावावर असणे आवश्यक असताना अन्य प्रभागातील सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा ठराव बेकायदेशीर असून, तो रद्द करावा आणि या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.