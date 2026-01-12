पुणे : श्वानासोबत लैंगिक छेडछाड केल्याची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणाऱ्यावर वडकी येथील श्वानांचे निवारागृह चालवणा–या युनिव्हर्सल ॲनिमल वेल्फेअर संस्थेकडून फुरसुंगी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. संस्थेच्या मते समाजमाध्यम वापरकर्त्याने मूळ चित्रफितीमध्ये बदल करून (मॉर्फ) तो विकृत स्वरूपाचा केला असून त्याने बदनामी करण्याच्या दृष्टीने प्रसारित केल्याचा आरोप केला आहे. यावरून श्वानप्रेमींकडून संताप व्यक्त होत असून महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडून चौकशी करण्यात येत आहे. .युनिव्हर्सल ॲनिमल वेल्फेअर संस्था ही पुणे महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागासोबत काम करते. शहरातील भटके श्वान पकडणे, त्यांची नसबंदी करणे व पुन्हा त्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी सोडणे ही कामे करते. त्यांचे वडकी येथे श्वानांचे निवारागृह असून तेथे ही चित्रफीत अज्ञान व्यक्तीने चित्रित केली आहे. ही चित्रफीत गेल्यावर्षीच्या जून महिन्यातील असून त्यावेळी पालखी पंढरपूरला जात असताना तेथील कर्मचारी श्वानाला पिंजऱ्यात घालण्यासाठी त्या श्वानाला हाताळताना दिसून येत आहे. .Pune Crime : इन्स्टाग्रामवरील 'खोट्या प्रेमा'ने घेतला जीव; अमन गचंड खून प्रकरणात अल्पवयीन मुलगी ताब्यात!.मात्र, चित्रफितीमध्ये तो चुकीच्या पद्धतीने हाताळताना दाखवण्यात येत असून चित्रफितीमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप संस्थेच्या सचिव डॉ. स्वाती शेळके यांनी केला आहे. मूळ चित्रफीत चार ते पाच मिनिटांची असून त्यातील काही भाग हा समाजमाध्यमावर प्रसारित केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी चित्रफितीमधील संस्थेच्या कर्मचाऱ्यानेच ही तक्रार पोलिसांत दिली आहे..समाजमाध्यमावर ही चित्रफीत प्रसारित झाल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. तसेच, सकृतदर्शनी ही चित्रफीत मुद्दाम बदनामी करण्यासाठी खोडसाळपणे तयार केल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत संबंधितावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.– डॉ. सारिका फुंडे, पशुवैद्यकीय विभाग प्रमुख, पुणे मनपा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.