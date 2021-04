फॅशन स्ट्रीट आग: शॉपिंगचे स्वस्त ठिकाणं पुन्हा तेथे उपलब्ध होणार का? तरुणाई चिंतेत

पुणे : कपड्यांचा नवा ट्रेंड, स्वस्तात फॅशनेबल कपडे आणि एकाच ठिकाणी खूप पर्याय असल्याने फॅशन स्ट्रीटला तरुणाईची मोठी पसंती होती. मात्र काही दिवसांपूर्वी झालेल्या दुर्घटनेत ही बाजारपेठ जळून खाक झाली आहे. त्यामुळे आपल्या बजेटमध्ये आणि फॅशनेबल कपडे उपलब्ध होणारा हा पर्याय बंद झाल्याची नाराजी तरुणांमध्ये आहे. तसेच शॉपिंगचे स्वस्त ठिकाणं पुन्हा तेथे उपलब्ध होणार का असा प्रश्‍न त्यांना पडला आहे. वेस्टर्न कपड्यांचे हब असलेल्या फॅशन स्ट्रीटमध्ये तरुणाई स्त्रियांची मोठी रेलचेल होती. लग्न सोहळा, घरातील इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉलेज फेस्ट अशा अनेक प्रसंगांसाठी केवळ म्हणावे तसे पर्याय उपलब्ध असणाऱ्या कपड्यांचे, दागिन्यांचे, चपलांचे व इतर सर्व गोष्टी फॅशन स्ट्रीटमध्ये सहज मिळत असे. मात्र आता खरेदीसाठी आम्हाला दुसरे पर्याय शोधण्याची गरज भासू लागली आहे, असे महिला व मुलींनी सांगितले. पुढील महिन्यात माझे लग्न आहे. त्यामुळे खरेदीसाठी आम्ही फॅशन स्ट्रीटलाच जाणार होतो. हळदी ते रिसेप्शन अशा सर्व सोहळ्यांकरिता लागणाऱ्या कपड्यांसाठी आम्ही फॅशन स्ट्रीटला जाणार होतो. परंतु आता बजेटच्यावर पैसे खर्च होण्याची भीती वाटत असल्याचे प्राजक्ता पाटील या २४ वर्षीय तरुणीने सांगितले. हेही वाचा - पुण्यात रेमडिसिव्हिरचा पुन्हा काळा बाजार! कोणतीही नवी फॅशन आली की त्या प्रकारचे कपडे फॅशन स्ट्रीटमध्ये सहज मिळत होते. वेस्टर्न आणि ट्रेंडी कपड्यांसाठी विविध दुकाने असल्याने इथे एकाच वेळी सर्व खरेदी करणे शक्य होते. आता शक्यतो ऑनलाइन खरेदी करणार."

- शुभांगी दौंडकर "मी कॅम्प परिसरातच हॉस्टेलमध्ये राहते. त्यामुळे खरेदीचा जवळचा पर्याय म्हणजे फॅशन स्ट्रीट होते. या ठिकाणी घडलेल्या घटनेमुळे मला धक्का बसला होता. स्वस्त पण ट्रेंडी कपड्यांसाठी मला एफएस हा उत्तम पर्याय होता. तेथे मिळत असलेल्या वस्तूंसाठी आता इतर ठिकाणी जास्त पैसे मोजावे लागत आहे.

- भूमी राठोड

Web Title: Pune News fashion street fire will shopping in budget available again there