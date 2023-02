पुणे : शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या संकल्पनेतून आणि महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठान तर्फे नऱ्हेआंबेगाव इथं साकारत असलेल्या ‘शिवसृष्टी’चा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते येत्या रविवार, १९ फेब्रुवारी रोजी शिवजयंतीनिमित्त याचं लोकार्पण होणार आहे.

या सोहळ्यानंतर शिवप्रेमींसाठी ‘शिवसृष्टी’चा पहिला टप्पा असलेला 'सरकारवाडा' खुला होणार असल्याची माहिती महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त जगदीश कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. प्रतिष्ठानचे विश्वस्त विनीत कुबेर, अरविंद खळदकर, सुधीर मुतालिक, श्रीनिवास वीरकर आणि ‘शिवसृष्टी’चे प्रशासकीय अधिकारी अनिल पवार हे देखील या वेळी उपस्थित होते. (Pune news first stage of ShivShrushti completed Sarkarwada will be inaugurated soon)

‘शिवसृष्टी’ हे आशियातील सर्वात भव्य ऐतिहासिक 'थीम पार्क' असून त्याचा पहिला टप्प्या असलेल्या सरकारवाडा या ठिकाणी कामकाजाचे ठिकाण, भव्य संशोधन ग्रंथालय, प्रदर्शनी दालन व बहुउद्देशीय सभागृह उभारण्यात आले आहे. शिवाय याच ठिकाणी देवगिरी, तोरणा, शिवनेरी, राजगड, प्रतापगड, सिंधुदुर्ग, पन्हाळगड व विशाळगड या गड–किल्ल्यांची सफर घडविणारा ‘दुर्गवैभव’ हा भाग, शिवछत्रपतींच्या काळात वापरत असलेल्या शस्त्रांचे विशेष दालन 'रणांगण', छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याची माहिती देणारे दालन आणि महाराजांची आग्रा येथून झालेली सुटका ही एका विशेष थिएटरच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना अनुभविता येईल. तसेच मॅड मॅपिंगद्वारे प्रत्यक्ष छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भाषण ऐकण्याची अनुभुती देखील मिळणार आहे.

21 एकर परिसरात ऐतिहासिक थीम पार्क

नजीकच्या भविष्यात पूर्णत्वास येणा-या शिवसृष्टी प्रकल्पामध्ये २१ एकर परिसरात एक दिवसांची ‘ऐतिहासिक थीम पार्क’ची सफर शिवप्रेमींना करता येणार असून महत्त्वाच्या किल्ल्यांचे व्हर्च्युअल रिअॅलिटीद्वारे (व्हीआर) होणारे दर्शन, प्रतापगडावरील भवानी मातेचे मंदिर, शिवकालीन अस्त्रांचे शस्त्रागार, दरबार, महाराजांनी सुरु केलेली चलने, राजमुद्रा यांबरोबरच अश्वशाळा, व्यापारी पेठ, रंगमंदिर, विजयस्तंभ, राजवाडा, नगारखाना या ठिकाणी पहायला मिळेल. २१व्या शतकात वावरणाऱ्या प्रत्येक टेक्नोसॅव्ही व्यक्तीला येथे आल्यानंतर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत कोणतीही कमतरता जाणवणार नाही, असा हा प्रकल्प आहे.

या टप्प्यांनी होणार शिवसृष्टीचं लोकार्पण

शिवसृष्टीचा पहिला टप्पा हा लोकार्पण सोहळ्यानंतर लगेचच शिवप्रेमींसाठी खुला होईल. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात भवानी माता स्मारक, राजसभा व डार्क राईड, रंगमंडल यांचा तर तिसऱ्या टप्प्यात माची, गंगासागर, बहुविध आकर्षण केंद्र, कोकण आदींचा समावेश आहे. प्रकल्पाच्या चौथ्या टप्प्यात बाजारपेठ, प्रेक्षागृह, वाहनतळ व अश्वारोहण, लँडस्केप- हार्डस्केप आदी कामे पुढील दोन वर्षांच्या काळात पूर्ण होतील अशी माहितीही कदम यांनी दिली.

प्रकल्पाला शासनाची टुरिझम प्रोजेक्ट म्हणून मान्यता

सदर प्रकल्प पर्यटनक्षम असल्यामुळे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत पर्यटन धोरण २०१६ अंतर्गत प्रकल्पाला मेगा टुरिझम प्रोजेक्ट म्हणून मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पामुळे ३०० हून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष व किमान १००० लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल, ग्रामीण कारागिरांना येथील बाजार पेठेमध्ये पारंपारिक कलेचे प्रदर्शन करण्याकरिता प्रोत्साहित केले जाईल. यामुळे त्यांना नवीन आर्थिक उत्पनाचा लाभही घेता येईल अशा अनेक योजना या दरम्यान राबविण्यात येतील असेही विश्वस्त मंडळाने आवर्जून नमूद केले.

'इतकं' असेल तिकीट

लोकार्पणानंतर सरकारवाडा सामान्य नागरिक व शिवप्रेमींना पाहण्यासाठी खुला करण्यात येणार असून या ठिकाणी भेट देऊ इच्छिणाऱ्यांना ऑनलाईन नोंदणीद्वारे तिकीट बुक करून या ठिकाणची शिवकालीन सफर अनुभविता येणार आहे. यासाठी प्रत्येक व्यक्ती रु. ३५० (सर्व करांसहित) इतके शुल्क आकारण्यात येणार आहे.