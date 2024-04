Pune News: नरभक्षक बिबटयाला जेरबंद आले यश; वन विभागाने केली कारवाई

Ozar News: शिरोली खुर्द ( ता. जुन्नर ) येथे बिबटयाच्या हल्ल्यात संस्कृती संजय कोळेकर यादीड वर्षीय चिमुरडीचा मृत्यू झाला होता.

नरभक्षक बिबटयाला जेरबंद करण्यासाठी वन विभागाने घटनास्थळी पिंजरे लावले होते. (The forest department had installed cages at the spot to imprison the man-eating leopard)

ज्या जागेवर मृत मुलीच्या शरीराचे अवशेष सापडले होते तेथे लावलेल्या पिंजऱ्यात शुकावार ता. १२ रोजी पहाटे तिन वाजण्याच्या सुमारास बिबटया जेरबंद झाला असल्याची माहिती वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदिप चव्हाण यांनी दिली.(On the 12th, the leopard was jailed at around 3 o'clock in the morning)