Narayangaon Crime : नारायणगाव पोलिसांची मोठी कामगिरी; गहाळ झालेले ९ लाख ९६ हजारांचे ३८ मोबाईल शोधून मूळ मालकांना केले सुपूर्द!

Mobile Recovery : नारायणगाव पोलिसांनी तांत्रिक तपासाद्वारे दोन वर्षात गहाळ झालेले ९ लाख ९६ हजार रुपयांचे ३८ मोबाईल शोधून काढले. पुणे जिल्हा, मध्यप्रदेश आणि केरळमधून हे मोबाईल शोधून ते मूळ मालकांना परत करण्यात आले आहेत.
Narayangaon Police Recover Stolen and Lost Mobiles Worth Lakhs

रवींद्र पाटे
नारायणगांव : नारायणगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतुन मागील दोन वर्षात गहाळ झालेले ९ लाख ९६ हजार रूपये किंमतीचे एकुण ३८ मोबाईलचा तपास करण्यात नारायणगाव पोलिसांना यश आले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हे मोबाईल मूळ मालकांना परत देण्यात आले आहेत. मोबाईल परत मिळाल्यामुळे संबंधित आनंदी झाले असून त्यांनी नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे आभार मानले आहेत.

