Narayangaon Crime : नारायणगाव पोलिसांची मोठी कामगिरी; गहाळ झालेले ९ लाख ९६ हजारांचे ३८ मोबाईल शोधून मूळ मालकांना केले सुपूर्द!

नारायणगांव : नारायणगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतुन मागील दोन वर्षात गहाळ झालेले ९ लाख ९६ हजार रूपये किंमतीचे एकुण ३८ मोबाईलचा तपास करण्यात नारायणगाव पोलिसांना यश आले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हे मोबाईल मूळ मालकांना परत देण्यात आले आहेत. मोबाईल परत मिळाल्यामुळे संबंधित आनंदी झाले असून त्यांनी नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे आभार मानले आहेत..याबाबत नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे म्हणाले पोलीस अधीक्षक संदिप गिल्ल,अप्पर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटिल यांनी गहाळ झालेल्या मोबाईलचा तपास करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ६ लाख ६ हजार रुपये किमतीचे २६ मोबाईल व दुसऱ्या टप्प्यात ३ लाख ९० हजार रुपये किंमतीचे १२ मोबाईल आशा गहाळ झालेल्या एकूण ३८ मोबाईलचा तपास करण्यात नारायणगाव पोलिसांना यश आले आहे. .Pune Crime : जुन्या वादातून खराडी परिसरात तरुणावर गंभीर हल्ला; पोलिस तपास सुरु!.तपास पथकातील नारायणगांव पोलीस स्टेशनचे पोलीस हवालदार मंगेश लोखंडे, सोमनाथ डोके, सत्यम केळकर, दत्ता ढेंबरे, गोविंद केंद्रे, टिलेश जाधव यांनी तांत्रिक विश्लेषणाचे आधारे शोध घेवुन पुणे पुणे जिल्ह्यासह मध्यप्रदेश, केरळ या राज्यात संपर्क साधून गहाळ झालेल्या मोबाईलचा तपास करण्यात यश मिळवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.