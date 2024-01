Pune Wedding Crime: लग्नाच्या दिवशीच नवरदेवाला राग अनावर; क्षुल्लक कारणावरुन थेट कट्यार काळजात घुसवली

पुणे- शहरात लग्नाच्या दिवशीच नवरदेवाने थेट एका व्यक्तीच्या काळजात कट्यार घुसवल्याचा प्रकार घडला आहे. किरकोळ वादातून विवाह समारंभात वराने मंगल कार्यालय चालकावर कट्यारने वार केला. त्यामुळे विवाहाच्या दिवशीच नवरदेवावर गुन्हा दाखल करण्याची वेळ आली. करण सणस यांनी याप्रकरणी पोलिसात तक्रार दिली आहे. या प्रकरणी अभिजीत मिरगणे, राहुल सरोदे यासह इतर ५ ते ६ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सणस यांचे पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील उरळी कांचन भागात श्रीकृष्ण मंगल कार्यालय आहे. हा सगळा प्रकार ६ जानेवारी रोजी रात्री ८.३० वाजताच्या दरम्यान मंगल कार्यालयात घडला. या ठिकाणी आरोपी नवरदेव अभिजीत याचा विवाह संपन्न झाला होता. (Pune News On the day of the wedding bridegroom gets angry the dagger was directly inserted into the heart)