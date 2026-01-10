Pune Police : पुणे पोलिसांचा 'मोकाट' गुन्हेगारांना दणका; निवडणूक काळात ७०६ जणांना परिमंडळ २ ची हद्द सोडण्याचे आदेश!

पुणे : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या तब्बल ७०६ गुन्हेगारांवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १६३ (२) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे..परिमंडळ दोन अंतर्गत येणाऱ्या विविध पोलिस ठाण्यांच्या गुन्हे अभिलेखांचा आढावा घेऊन ही कारवाई करण्यात आली आहे. खून, खुनाचा प्रयत्न, गंभीर दुखापत, मारहाण, शिवीगाळ, धमकी, बेकायदेशीर अग्निशस्त्र व लोखंडी शस्त्रांचा वापर, घरफोडी, मालमत्तेचे नुकसान, जबरी चोरी, दंगा, हल्ला, दरोड्याची तयारी, खंडणी, बेकायदेशीर दारू विक्री, दहशत माजवणे तसेच सार्वजनिक शांततेला धोका निर्माण करणाऱ्या विविध गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींचा यामध्ये समावेश आहे..Chhatrapati Sambhajinagar Crime : भाच्यावर अत्याचार करणाऱ्या मामीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला.कारवाईनंतर सराइतांना तात्काळ या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतून बाहेर पडण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती परिमंडळ दोनचे पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहीते यांनी दिली. प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या आदेशाचा भंग केल्यास आरोपीवर कारवाई करण्यात येणार आहे. अशाच स्वरूपाची कारवाई यापूर्वी १० जणांवर करण्यात आलेली आहे. ही कारवाई पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, सह पोलीस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा आणि अपर पोलीस आयुक्त राजेश बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे..मतदान करता येणारपोलिसांनी १५ जानेवारीला आरोपींना त्यांचा मतदानाचा हक्क अबाधित ठेवला आहे. परिमंडळ दोन अंतर्गत येणाऱ्या भारती विद्यापीठ, स्वारगेट, आंबेगाव, पर्वती, मार्केटयार्ड, बिबवेवाडी व सहकारनगर पोलीस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रवेश, वास्तव्य, सार्वजनिकरित्या वावरणे, कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात किंवा मिरवणुकीत सहभागी होणे यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक शांतता भंग होईल किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे कोणतेही कृत्य करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे..पोलिस ठाणे - कारवाई करण्यात आलेले आरोपी- स्वारगेट - १०८- सहकारनगर - १०७- पर्वती -१००- बिबवेवाडी - १००- मार्केटयार्ड -५९- भारती विद्यापीठ - १२५- आंबेगाव -१०७.आरोपींचे याआधीचे गुन्हे तपासून सात पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील ७०६ जणांवर ही प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांना तात्काळ परिमंडळ दोनची हद्द सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी देखील अशाच प्रकारे दहा जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिका निवडणुकीवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही गुन्हेगारांचा प्रभाव राहणार नाही याची खबरदारी पोलिस घेत आहेत.मिलिंद मोहीते, पोलिस उपायुक्त परिमंडळ दोन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.