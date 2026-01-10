पुणे

Pune Police : पुणे पोलिसांचा 'मोकाट' गुन्हेगारांना दणका; निवडणूक काळात ७०६ जणांना परिमंडळ २ ची हद्द सोडण्याचे आदेश!

Election Security : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या काळात शांतता राखण्यासाठी पोलिसांनी ७०६ गुन्हेगारांवर परिमंडळ दोनमध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या तब्बल ७०६ गुन्हेगारांवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १६३ (२) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

