Pune Old Vehicles Ban: पुण्यात जुन्या वाहनांना प्रवेश बंदी? राज्य सरकारकडे प्रस्ताव; सात लाखांहून अधिक वाहनांना लागणार ब्रेक

प्रसाद कानडे पुणे : शहरातील वाढते प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी यावर तोडगा काढण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासन मोठा निर्णय घेणार आहे. १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना पुण्यात प्रवेश बंदी केली जाणार आहे..तसा प्रस्ताव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविणार आहेत. त्याला मंजुरी मिळाल्यास सुमारे सात लाखांहून अधिक वाहनांना पुण्यात धावता येणार नाही..Pune Airport : विमानतळावर १२ मिनिटेच थांबा! कोंडी रोखण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय.पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे वाहनांच्या आकडेवारीनुसार, पुण्यात सहा लाख ८३ हजार ४११ खासगी संवर्गातील, तर ४६ हजार २८४ परिवहन संवर्गातील वाहनांचे आयुर्मान १५ वर्षांहून अधिक आहे. यात सर्वाधिक दुचाकी आहेत. दुचाकींची संख्या पाच लाख १२ हजार ५७५ आहे. १५ वर्षांहून अधिक वाहने रस्त्यावर धावू नयेत, याकरिता आधीच केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने अशा वाहनांच्या नोंदणी खर्चात वाढ केली..शिवाय, अशा वाहनांना ‘ग्रीन टॅक्स’देखील लागू केला आहे. अनेक वाहनचालक असा कर भरण्यास तयार असतात. मात्र, जुन्या वाहनांचा वापर थांबविण्याचा त्यांचा प्रयत्न नसतो. पुण्यातील प्रदूषण व वाहतूक कोंडी लक्षात घेता जिल्हा प्रशासन पुढाकार घेऊन लवकरच असा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवीत आहे. त्यादृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे. पुणे आरटीओ कार्यालयाकडून वाहनांसंदर्भात आवश्यक माहिती घेण्याचे काम सुरू झाले आहे..Pune News:प्रदूषणशुल्क आकारल्यास थांबणार जुनी वाहने;‘आयटीडीपी’चा अहवाल; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील दोन हजार नागरिकांचे सर्वेक्षण!.सात लाख वाहने रस्त्यावर न आल्यास...सुमारे ८० ते ९० टक्के प्रदूषण कमी होऊ शकतेविषारी घटक व नायट्रोजन ऑक्साइड्सचे प्रमाण ७० टक्क्यांनीकमी होईलवाहतूक कोंडीचे प्रमाण कमी होणारसुमारे २० लाख वाहने बीएस ४ स्वरूपाचीदिल्ली, मुंबई नंतर पुणेदिल्लीत १५ वर्षांहून जुन्या पेट्रोलच्या वाहनांवर व १० वर्षांहून जुन्या डिझेलच्या वाहनांवर बंदीएक जुलैपासून २०२५ कठोरपणे निर्बंधांची अंलबजावणीमुंबईत वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी अवजड मालवाहू वाहनांना (ट्रक, ट्रेलर इ.) वेळेचे निर्बंधसकाळी ७ ते ११ व सायंकाळी ५ ते रात्री ९ दरम्यान अवजड वाहनांना प्रवेश नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.