Pune News: सहा वाहनांमागे एक बेकायदा; आरटीओचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष;७ लाखांपैकी ४४ हजार ८०० वाहनांचेच नूतनीकरण

Environmental and Safety Risks of Expired Vehicles: पुण्यात तब्बल ७ लाख जुनी वाहने रस्त्यावर धावत आहेत, त्यातील फक्त ४४ हजार ८०० वाहनेच नूतनीकरण झाली आहेत. आयुर्मान संपलेल्या वाहनांमुळे प्रदूषण आणि अपघाताचा धोका वाढला आहे.
पुणे: पुण्यात वाहतूक कोंडीसह प्रदूषणात भर घालणाऱ्या जुन्या वाहनांचा प्रश्न गंभीर बनला असून, तब्बल सुमारे ७ लाख वाहने बेकायदा रस्त्यांवर धावत आहेत. केवळ ४४ हजार ८०० वाहनधारकांनीच पर्यावरण कर भरून वाहनांची फेरनोंदणी केली आहे. याचाच अर्थ

६ लाख ८३ हजार ४११ वाहने बेकायदा रस्त्यावर विषारी धूर सोडूत फिरत आहे. पुण्यातील एकूण वाहनसंख्या विचारात घेता ६ वाहनांमागे १ वाहन बेकायदा ठरत आहे.

Loading content, please wait...

