Pune News: सहा वाहनांमागे एक बेकायदा; आरटीओचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष;७ लाखांपैकी ४४ हजार ८०० वाहनांचेच नूतनीकरण

पुणे: पुण्यात वाहतूक कोंडीसह प्रदूषणात भर घालणाऱ्या जुन्या वाहनांचा प्रश्न गंभीर बनला असून, तब्बल सुमारे ७ लाख वाहने बेकायदा रस्त्यांवर धावत आहेत. केवळ ४४ हजार ८०० वाहनधारकांनीच पर्यावरण कर भरून वाहनांची फेरनोंदणी केली आहे. याचाच अर्थ ६ लाख ८३ हजार ४११ वाहने बेकायदा रस्त्यावर विषारी धूर सोडूत फिरत आहे. पुण्यातील एकूण वाहनसंख्या विचारात घेता ६ वाहनांमागे १ वाहन बेकायदा ठरत आहे..पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे नोंद असलेल्या वाहनांची संख्या सुमारे ४४ लाख आहे. यातील सुमारे ७ लाख २९ हजार ६९५ वाहनांची फेरनोंदणी झालेली नाही. अशा वाहनांचे आयुर्मान १५ वर्षांहून अधिक आहे.आयुर्मान संपलेली ही वाहने तांत्रिकदृष्ट्या असुरक्षित आहेत, शिवाय जुन्या इंजिनामुळे विषारी वायूचे उत्सर्जन होत आहे. त्यामुळे पुण्यातील हवेची गुणवत्ता ढासळली आहे..तसेच रस्त्यावर धावण्यास अपात्र असलेल्या वाहनांमुळे अपघाताचादेखील धोका वाढला आहे. एकीकडे नवीन वाहनांसाठी कडक नियम लावले जात असताना दुसरीकडे या ७ लाख भंगार वाहनांवर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..कारवाई का होईना...१५ वर्षे पूर्ण झालेल्या वाहनांना रस्त्यावर धावण्यासाठी योग्यता प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) आणि पर्यावरण कर भरणे अनिवार्य आहे. मात्र, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे लाखो वाहनधारकांनी या नियमाला केराची टोपली दाखवली आहे. ही वाहने शोधून त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई करणे आवश्यक असताना आरटीओ व वाहतूक पोलिसांकडून जाणीवपूर्वत दुर्लक्ष केले जात आहे..जास्त धूर याच वाहनांतूनया सात लाख वाहनांची तपासणी होणे आवश्यक आहे. यातील काही वाहने तांत्रिकदृष्ट्या रस्त्यावर धावण्यास सक्षमदेखील नसतील. इंजिन बिघाड, वायू प्रदूषण करणे, ब्रेक आणि टायरची स्थिती धोकादायक स्थितीत असेल तर ते अपघाताला आणि वायू प्रदूषणाला आमंत्रण देत आहेत. अशी वाहने अन्य वाहनधारकांसाठीदेखील धोकादायक ठरू शकतात. विशेष म्हणजे ही वाहने सर्वांत जास्त धूर सोडत असल्याने पुणेकरांचा 'श्वास' गुदमरत आहे.एकीकडे सामान्य नागरिकाने हेल्मेट घातले नाही, तर सीसीटीव्हीद्वारे तत्काळ दंड पाठवणारे प्रशासन या ७ लाख अवैध वाहनांकडे डोळेझाक का करत आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे. ही वाहने रस्त्यावरून जप्त का केली जात नाहीत? त्यांच्यावर स्क्रॅपिंगची कारवाई का होत नाही? असे अनेक प्रश्न आता विचारले जात आहेत..आयुर्मान संपलेली वाहने६,८३,४११खासगी वापर४६,२८४प्रवासी व व्यावसायिक वापर५,१२,५७५दुचाकी.जुनी वाहने रस्त्यावर आली नाही तर...जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण सुमारे ८० ते ९० टक्के कमी होऊ शकतेविषारी घटक व नायट्रोजन ऑक्साइड्सचे प्रमाण ७० टक्क्यांनी कमी होण्यास मदतप्रदूषण निर्माण करणारी वाहने हे बीएस ४ स्वरूपाचीपुण्यात बीएस ४ स्वरूपाची वाहने ही सुमारे २० लाखाच्या घरात आहे."'आरटीओ'च्या वतीने सातत्याने कारवाई केली जाते. यात आयुर्मान संपलेल्या वाहनांचादेखील समावेश आहे. पर्यावरण कर भरणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण कमी आहे. यातील अनेक वाहने थेट रस्त्यावर येत नाहीत. ग्रामीण भागात अशा वाहनांची संख्या जास्त आहे."- स्वप्नील भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.अन्य शहरांतील स्थितीदिल्लीत १५ वर्षांहून जास्त जुन्या पेट्रोलच्या वाहनांवर व १० वर्षांहून अधिक जुन्या डिझेलच्या वाहनांवर बंदी.१ जुलै २०२५ पासून निर्बंधांची कठोर अंमलबजावणी सुरू.मुंबईत वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी अवजड मालवाहू वाहनांना (ट्रक, ट्रेलर इ.) वेळेचे निर्बंध.सकाळी ७ ते ११ व सायंकाळी ५ ते रात्री ९ या वेळेत अवजड वाहनांना प्रवेश नाही.