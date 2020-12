पुण्यात लोहियानगरमध्ये भल्या पहाटे लागली आग; अनर्थ टळला

पुणे : लोहियानगर येथील मोकळ्या जागेत ठेवलेल्या जुन्या वॉशिंग मशीनला शनिवारी पहाटे तीन वाजता आग लागली. या आगीत 15 ते 20 जुने वॉशिंग मशीन, टेम्पो, रिक्शा व हातगाडी जळून खाक झाले. अग्निशामक दलाने वेळेत आग शमविल्याने अवघ्या आठ फुटांवरच असलेल्या घरांपर्यंत आग पोचली नाही, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. लोहियानगर येथील मनपा कॉलनीजवळ मोकळी जाएगा आहे. या जागेजवळच एका दुकानातील जुने वॉशिंग मशीन ठेवण्यात आले आहेत. त्यास शनिवारी पहाटे तीन वाजता आग लागल्याची खबर नागरिकांनी अग्निशामक दलास दिली. लोहियानगर अग्निशामक केंद्रप्रमुख प्रकाश गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली 10 जवान, 3 अग्निगामक दलाच्या गाड्या घटनेच्या ठिकाणी दाखल झाल्या. मात्र रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात लावलेली वाहने व छोटे रस्ते यामुळे अग्निशामक दलाच्या गाड्याना आगीच्या ठिकाणापर्यंत पोचता आले नाही, त्यामुळे जवानानी पाण्याचे पाईप अंथरुन आग आटोक्यात आणली. टेम्पो व रिक्षातील गैसच्या टाक्या फूटण्याची शक्यता होती, मात्र जवानांनी त्यावर पाण्याचा मारा करुन ते ठंड केले. तेथून घरे अवघ्या आठ फुटाच्या अंतरावर होते. मात्र तत्काळ आग विझविल्याने मोठी दुर्घटना टळली.

