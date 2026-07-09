पुणे

Online Matka Raid: थेऊर फाट्यावर ऑनलाइन ‘कल्याण मटका’ रॅकेटवर लोणी काळभोर पोलिसांचा धडक छापा; मुख्य सूत्रधारासह दोघांवर गुन्हा, ११ हजारांचा मुद्देमाल जप्त

थेऊर फाट्यावर ऑनलाइन ‘कल्याण मटका’ जुगार अड्ड्यावर लोणी काळभोर पोलिसांची धडक कारवाई; मुख्य सूत्रधारासह दोघांवर गुन्हा, ११ हजारांचा मुद्देमाल जप्त
Police seized cash and a mobile phone used for illegal gambling while expanding the investigation to identify other members of the online Matka network.

Police seized cash and a mobile phone used for illegal gambling while expanding the investigation to identify other members of the online Matka network.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील थेऊर फाटा परिसरात मोबाईलच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या ऑनलाइन ‘कल्याण मटका’ जुगाराच्या अड्ड्यावर लोणी काळभोर पोलिसांनी धनडक कारवाई करत एका आरोपीला रंगेहात पकडले. या कारवाईत मटका व्यवहारासाठी वापरण्यात येणारा मोबाईल फोन व रोख रक्कम असा सुमारे ११ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आणखी काही संशयितांचा शोध सुरू आहे.

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