Jitendra Dudi: पालखीमार्गावरील कामे १५ मेपूर्वी करा; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, आगामी पालखी सोहळ्यानिमित्त बैठक

पुणे : आगामी आषाढी वारी पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर देहू व आळंदी पालखी मार्गावरील विविध विकासकामे १५ मे पूर्वी पूर्ण करण्यात यावीत, अशी सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधित विभागांना दिली. देहू व आळंदी संस्थानांकडून प्राप्त मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत प्रशासनामार्फत ठोस कार्यवाही करण्यात येईल, असे ग्वाही त्यांनी या वेळी दिली..आगामी पालखी सोहळ्यानिमित्त आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सूचना दिल्या. या वेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंते यांच्यासह संत तुकाराम महाराज संस्थानचे विश्वस्त गणेश मोरे, व श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान समितीचे विश्वस्त योगी निरंगनाथ, तसेच अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते..Thane News : "ठाणे-घोडबंदर रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम १० डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावे"- खासदार नरेश म्हस्के.देहू ते देहूरोड या पाच किलोमीटरच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील तीन किलोमीटर, तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील दोन किलोमीटरचे काम संबंधित संस्थांमार्फत पूर्ण करण्यात यावे. या कामासाठी आवश्यक असलेले देहूरोड कटक मंडळाचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पाठपुरावा करण्यात येईल. देहू येथील मंदिरापर्यंतचा सुमारे ५०० मीटर रस्ता नगरोत्थान योजनेतून पूर्ण करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले..संत तुकाराम महाराज पालखीचा पहिला मुक्काम आकुर्डी येथे होत असल्याने जागेअभावी तात्पुरती जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत संयुक्त पाहणी करून निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. काळभोरनगर ते आकुर्डी येथील मेट्रोचे काम पालखीपूर्वी पूर्ण करावे, तसेच लोणी काळभोर येथील पालखी मुक्कामासाठी जागा वाढवून देण्यात येईल. गवळ्याची उंडवडी, सणसर व निमगाव केतकी येथील पालखी मुक्कामाच्या जागेचा प्रश्न प्रशासनामार्फत सोडविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट करण्यात आले..Pune Development : रस्ते मोजणी, भूसंपादन प्रक्रिया त्वरित राबवा; आढावा बैठकीत 'पीएमआरडीए' आयुक्तांचा आदेश.नीरा येथील जुना पूल तत्काळ पाडावाआळंदी येथील प्रलंबित रस्त्यांची कामे, त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्धता, तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीपर्यंतच्या मोठ्या रस्त्यांच्या कामांना गती देण्याच्या सूचना संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या वेळी दिल्या. आळंदी नगरपालिका क्षेत्रातील रस्ते रुंदीकरणाची कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावीत, तसेच नीरा येथील जुना पूल तत्काळ पाडण्याचे आदेश देण्यात आले..