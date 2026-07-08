पुणे

Pune: पालखी सोहळा मुक्कामाची तयारी पूर्ण; भवानी पेठ आणि नाना पेठेतील विठ्ठल मंदिरे सज्ज

Pune Prepares for Sant Dnyaneshwar and Sant Tukaram Palkhi Arrival: पुण्यात संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याच्या मुक्कामाची जय्यत तयारी पूर्ण झाली आहे.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्‍वर महाराज आणि जगद्‍गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यांचे गुरुवारी (ता. ९) पुण्यात आगमन होणार आहे. या पालखी सोहळ्यांच्या मुक्कामासाठी भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिर आणि नाना पेठेतील निवडुंग्या विठ्ठल मंदिर सज्ज झाली असून, मंडप उभारणी, सजावट, विद्युत रोषणाईसह वारकऱ्यांच्या निवास, भोजन आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्था पूर्ण करण्यात आली आहे.

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